Відома співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи ВІА Гра, похвалилася яскравими фото в мережі

Як передає Politeka.net, 34-річна виконавиця досить активно веде свою Instagram-сторінку і часто радує шанувальників різноманітними знімками, в тому числі і досить відвертого характеру.

У своєму мікроблозі розкішна блондинка опублікувала серію фотографій, зроблених під час зйомок кліпу «Adios» 👋🏻.

Котова розповіла, що зйомки проходили рівно два роки тому в цей день, який підніс їм купу сюрпризів.

«Зіпсувалася погода, було страшенно холодно, змінилися плани зйомок, довелося на ходу переробляти сценарій, в результаті танцювали під проливним дощем, при температурі +6, а ми з голими ногами і в майках», - згадує знаменитість.

Також вона розповіла, що по прильоту на зйомки, стилісти і візажисти в аеропорту не отримали багаж з костюмами та косметикою для кліпу, і довелося докласти багато зусиль, щоб його відшукати і доставити вчасно.

Знімки Котової нікого не залишив байдужим. Фолловери взялися коментувати побачене, зазначивши, що Тетяна виглядає дуже спокусливо.

«Чудненько выглядете на всіх фото!!! 👌», «А як класно вийшло ❤️🔥», «Ой танюшинька закохаюся а тебе принадність💋❤️», «Як я люблю цей кліп!😻 частенько переглядаю🖤»,

«Круто😊 дуже яскраво, енергійно👍👍👍 думаю, все вийшло на відмінно😊😊😊 з наступаючим святом🌹🌹🌹»,- пишуть вони.

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