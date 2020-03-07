Известная певица Татьяна Котова, бывшая солистка группы ВИА Гра, похвасталась яркими фото в сети

Как передает Politeka.net, 34-летняя исполнительница достаточно активно ведет свою Instagram-страницу и часто радует поклонников разнообразными снимками, в том числе и довольно откровенного характера.

В своем микроблоге роскошная блондинка опубликовала серию фотографий, сделанных во время съёмок клипа «Adios» 👋🏻.

Котова рассказала, что съёмки проходили ровно два года назад в этот день, который преподнес им кучу сюрпризов.

«Испортилась погода, было жутко холодно, изменились планы съёмок, пришлось на ходу переделывать сценарий, в итоге танцевали под проливным дождём при температуре +6, а мы с голыми ногами и в майках», - вспоминает знаменитость.

Также она рассказала, что по прилету на съёмки, стилисты и визажисты в аэропорту не получили багаж с костюмами и косметикой для клипа, и пришлось приложить много усилий, чтобы его отыскать и доставить вовремя.

Снимки Котовой никого не оставил равнодушным. Фолловеры принялись комментировать увиденное, отметив, что Татьяна выглядит очень соблазнительно.

«Чудненько выглядете на всех фото!!! 👌», «А как классно вышло ❤️🔥», «Ой танюшинька влюблюсь а тебя прелесть💋❤️», «Как я люблю этот клип!😻 частенько пересматриваю🖤»,

«Круто😊 очень ярко, энергично👍👍👍 думаю, всё получилось на отлично😊😊😊 с наступающим праздником🌹🌹🌹»,- пишут они.

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