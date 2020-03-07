Українська телеведуча Ольга Фреймут, яка любить повчати людей, на цей раз поділилася секретами свого успіху

На своїй сторінці в Instagram відома ведуча та автор книг по етикету Ольга Фреймут часто ділиться з шанувальниками радами, передає Politeka

На цей раз вона розповіла про правила поведінки, які допомагають їй справити вигідне враження при знайомстві з людьми і тут же підкорити їх.

Крім того вона розмістила фотографію, на якій попозувала в класичному вбранні. Фреймут постала в чорних брюках і білій блузі, а свій образ доповнила яскраво-червоними губами і укладанням.

"Я вірю в манери і освіта більше, ніж стан і шляхетне походження. Ось мої секрети, як підкорити миттєво",- заявила Фреймут.

Шанувальники негайно відреагували на посаду, подяку за корисну інформацію.

"Ой, як же нам не вистачає в нашому суспільстві хороших манер і поведінки?!Спасибі, що ділитесь своїми знаннями!", "Дуже корисно, спасибі", "Круто, це цікаво", "Вау яка мила симпатична красуня, з розуму зійти просто ангел",- пишуть люди.

Раніше ми писали, Ольга Фреймут розповіла, як правильно їсти суп.

За словами зірки, суп потрібно брати ложкою «від себе», і якщо він гарячий, то не варто дути, а необхідно почекати, поки він охолоне.

Нагадаємо, Фреймут забула про білизну і показала свої таємні місця.

А ще Politeka писала, що Ольга Фреймут стратила сором і здивувала екстремальних декольте.

Також Politeka писала, що змарніла Фреймут вразила зовнішнім виглядом на сімейних фото.