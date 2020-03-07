Олександра Кучеренко, яка є у багатьох відношеннях талановитою особистістю - артистка і танцює, і телеведучою працює на ТБ, і моделлю, показала один з своїх творчих навчальних вечорів

Дружина Дмитра Комарова позувала в темній міні-сукні з об'ємними розрізами на талії і спині під час того, як навчала українок і не тільки танцям. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram вітчизняної знаменитості.

Дружина відомого українського ведучого і мандрівника Комарова провела майстер-клас для тих, хто хотів освоїти мінімум техніки бальників і просто добре провести час. На нових опублікованих зі сторыз Саші фото і відео, вона красується в компанії колег та у відвертому вбранні, яке наголосило на всих перевагах її стрункої фігури. Зокрема артистка, грайливо позуючи на камеру засвітила й свої стрункі ніжки.

Раніше дружина відомого українського ведучого Дмитра Комарова показала, як вона виглядає, ймовірно, перед зйомками або на світському заході.

Олександра Кучеренко продемонструвала неяскравий, але помітний макіяж на своєму прекрасному обличчі, посміхаючись на камеру для типового селфі. Волосся артистки булои укладено елегантною хвилею.

Крім того, Саша перебуває у відмінній фізичній формі, що видно по її фігурі. Цього разу зоряна красуня позувала у вечірній сукні тьмяного блакитного кольору з глибоким декольте.

Шанувальники зіркової пари Кучеренко і Комарова написали в коментарях під фото масу компліментів на адресу Саші і підкреслили, що Дмитру з нею дуже пощастило.

Нагадаємо, що Дмитро Комаров розкрив правду про скандал з перестрілкою в Бразилії.

Як повідомляла Politeka, Дмитра Комарова підстрелили

Також Politeka писала, що невістка Пугачової похвалилася витонченою фігурою прямо посеред вулиці