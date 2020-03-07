Відома співачка Слава Камінська показала дивовижні кадри, на яких постала в стильним і відвертих вбраннях

Як повідомляє Politeka.net Слава Камінська з групи Неангели інтригує шанувальників відвертими фото. Співачка балує шанувальників гарячими кадрами, демонструючи свої апетитні форми, які вона охоче показує своїм шанувальникам.

Напередодні 8 березня багато дівчат починають замислюватися про свій святковий образ, адже в цей день кожному хочеться виглядати по-особливому. Вирішила подумати над своїм образом і Слава Камінська, показавши на своїй сторінці Instagram п'ять стильних луків та просить шанувальників допомогти їй вибрати.

Співачка показала перший наряд, який складався з чорної сукні з глибоким декольте з оголеними плечима.

"Чорна сукня футляр — це класика. Підкреслює силует, оформляє груди і стегна. Довжина такої сукні, я вважаю, повинна залежати від цілей на вечір😂", - написала дівчина.

На другому - вона постала в червоному комбінезоні, який доповнював чорний пояс, високі чоботи в тон. При цьому дівчина прийняла звабливу позу, розставивши ноги в сторони.

"Давно не носила подібні образи, але цей комбінезон ще не бачив світ, саме час. Якщо хочеться скромніше — можна надягати поверх легкого гольфу. Але ноги, вважаю, не варто ховати", - описала своє вбрання співачка.

На третьому - приміряла спідницю з пір'ям, топиком на тонких бретельках і джинсовій куртці. Образ доповнили сумочка і яскравий макіяж.

"У цій справі головне – вдало скомпонувати камені і текстуру джинса. Можна взяти будь-яку сукню у відтінку марсала (це завжди виглядає благородно) і додати вічний джинс, який ніколи не вийде з моди", - підписала співачка.

Четвертий образ складався з елегантної сукні асиметричного крою, верх - бежевого відтінку, а низ - синього.

"Сукня з високою талією і розльотом – як мінімум, практично і зручно, а шовк на декольте додає елегантності і легкості. Додаємо класичні чорні човники – вуаля, в повітрі вже пахне Парижем", - прорекламировла стильний цибулю дівчина.

П'ятий образ складається з сукні-сорочки темно-зеленого відтінку, дополненого ременем коричневого кольору і обручем в тон.

"Мій улюблений лук з цієї збірки. Не зухвало, стильно, самий тренд. Навіть нічого додати, впевнена, він може стати і вашим фаворитом теж", - зізналася Слава.

Користувачі мережі поспішили залишити свої коментарі під фото і обрати для Слави найкращий образ.

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