Тіна Кароль показала яскраві кадри, на яких вона постала у відвертих сценічних костюмах

Артистка у своїх строріз показала, як кайфує від виступів і обожнює свою публіку, передає Politeka.net. Крім іншого, зірка, талантом якої захоплюються багато українців, покрасувалася у блискучій золотистій сукні на тонких бретелях і з приголомшливою своєю красою посмішкою на обличчі.

Крім того, Кароль виступала і в прозорому білизняному вбранні, що складається з гіпюрової мереживної майки. Українська селебретіс частково засвітила свої об'ємні груди, а також продемонструвала струнку жіночну фігуру в цілому.

Відзначимо, що можливості прокоментувати знімки у прихильників "народної улюблениці" не було, але раніше у своїх коментарях під постами Тіни в популярній соцмережі вони неодноразово задзначали, як співачка приваблива, мила і артистична.

Нагадаємо, в групі "Голос країни" обговорили також схожість Тіни Кароль з матір'ю Дана Балана.

«дуже схожі», «дуже дуже», «Обидві дуже гарні і талановиті», «да, реально схожі», «Реально трохи нагадують!!!", «Тіна красивіше», «схожі тільки тим, що блондинки», - написали тоді користувачі мережі.

Пізніше було опубліковано новий доказ схожості української співачки з матір'ю. На фото жінка-блондинка притиснулася до сина і широко посміхнулася. Вона була в оксамитовому платті, яке підкреслило її форми.

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