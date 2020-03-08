Відома російська співачка Надія Бабкіна розповіла, як планувала здійснити суїцид
Про це зірка розповіла в ефірі ток-шоу "Ти не повіриш", передає Politeka.net.
За її словами, у 25-річному віці за пару тижнів до пологів вона роздумувала над тим, щоб піти з життя.
Тоді артистка була налаштована дуже серйозно, а зараз Надії Бабкіній навіть страшно про це думати.
«До нас у дім завжди приходили люди. Напередодні Нового року прийшла ще певна компанія. Хтось пішов, але перепили міцно, крім мене, оскільки мені ось-ось народжувати. Ніч на дворі, з таксі в ті часи було складно, транспорту ніякого немає. І залишилася у нас одна дівчинка-подруга. Кімната була маленька. Ми всі вляглися спати. В якийсь час мене просто підняло, я повинна була йти в туалет. Картина така: бачу, що лежить мій чоловік, ця дівчина і йде ворушіння під ковдрою — вони злягаються», — відверто розповіла Бабкіна.
В той момент Надія Бабкіна всі проаналізувала і вмить кинулась до вікна.
«Встала біля вікна, а це сьомий поверх. У цей момент Данила в животі сильно забився. Я цей живіт обняла, привела себе в порядок, намагалася відволіктися. Подумала, що треба завтра ж виїхати в Астрахань, але зрозуміла, що мене на літак не пустять. Я не знала, куди бігти, кому поскаржитись», - з тривогою згадує співачка.
Надія Бабкіна в ефірі ток-шоу зізналася, що від фатального вчинку її "відмовила", тому потім вона стала вірити в різні містичні знаки.
«Данило колотився, ніби просив: «Мама зупинися». Я це зрозуміла і мені стало байдуже, хто там з ким, мені було важливо зберегти сина. Кожен раз у мене перед очима все це. Я дивлюся на свого двометрового сина, відчуваю щастя і думаю: «Він же мене врятував». Я своїм батькам нічого не сказала. Вони померли, але вони про це не знали», — додала вона.
Раніше ми розповідали про те, що Надія Бабкіна побачила на Донбасі "третю силу".
Так, народна артистка РФ, депутат Мосміськдуми Надія Бабкіна вважає, що на Донбасі бойовики і українська армія не стріляють, а стріляє "третя сила".
До всього іншого вона звинуватила Україну в тому, що за роки незалежності там нібито велася постійна пропаганда проти Російської Федерації.
Нагадаємо, що Бабкіна углядела на Донбасі третю силу: "Вони стріляють на ураження".
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