Відома співачка Світлана Лобода показала на теплих кадрах, як відпочиває у свято 8-го березня

Тільки вчора зірка повідомила, що покидає Україну, буквально через два дні після того, як провела там концерт, повідомляє Politeka.

А вже сьогодні артистка зворушливо привітала шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, після того, як похвалилася новим стильним образом.

На нових кадрах співачка позувала у природному вигляді - з розпущеним волоссям, без макіяжу і в дуже зручній дощ. Так, співачка показала фігуру в обтягуючих шкіряних штанях чорного кольору і коротенькому сірому гольфі, засвітивши свій живіт.

«З святом, мої дівчатка❤️ Живіть на повну! віддавайте собі лише тим, хто вас гідний. випромінюйте світло і любов. І завжди пам'ятайте , що всі люди, як люди ....а саме кожна з Вас.... #Superзірка 🔥🤩 п. с. доброго дня, малятка 😍», – зворушливо звернулася до фанатів Світлана, отримавши безліч коментарів у відповідь.

Як відомо, після виходу кліпу "Новий Рим" зірка фактично відразу ж відправилася на відпочинок в Париж, не коментуючи свою відпустку заздалегідь.

І тільки нещодавно співачка зазначила, що вирішила влаштовувати собі такий несподіваний відпочинок кожен раз після будь-якого значущого події в її житті. На думку Світлани, це допоможе тримати себе в тонусі і готувати нові і нестандартні роботи.

Артистка відзначила важливе досягнення, розповівши про нього під новим постом в Instagram. На представлених фото зірка позувала під час прогулянки по набережній в сонячнім вбранні, що складається з білої укороченою толстовки і світло-сірих лосин з смужками.

А ось підпису зірка оголосила про великий новини:

«На радощах 🔥 альбом #SoldOut отримав статус «платиновий» любов і труд все перетруть 😬🤘😂 #Soldout #платина #спустя2месяца», – написала співачка.

Схоже, новий альбом зірки, над яким одна довго трудилася отримав статус платинового і це всього через два місяці після виходу. Варто відзначити, що сама співачка часто акцентувала увагу на нових роботах, що увійшли в новий альбом.

Нагадаємо, Лобода влаштувала танці для дорослих під власну пісню

Як повідомляла Politeka, донька Лободи довела матір до сліз своїм вчинком

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика засвітила зайве в леопардовому сукню