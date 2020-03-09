Знаменита українська співачка Анна Седокова оригінально привітала шанувальників зі святом і похвалилася новим іміджем

Не так давно Анна зважилася на кардинальну зміну іміджу і зістригла чубок, чим викликала хвилю обурення в свою адресу, пише Рoliteka.net.

Проте в новому образі співачка з'явилася лише кілька разів на світських заходах. Після відразу ж співачка почала приховувати зістрижені пасма під безліччю дрібних кісок і цей раз не став винятком.

Зірка показала себе на фото саме з цією зачіскою і в своїй улюбленій толстовці кислотного відтінку.

«Улюблені мої дівчатка! ❤️ Я від усієї душі вітаю вас і сподіваюся, що сьогодні ви отримаєте найбільшу кількість квітів і подарунків і перший подаруночок від мене - 20% знижка на будь-яку позицію @lastory_store😉 Нехай ваше життя буде яскравою і красивою!», – написала Анна.

Шанувальники тут же взялися коментувати побачене селфи:

«Зі святом, дівчата, ні в чому собі не відмовляйте 😎», «Зі Святом Ганна!!!🤩🥀🌱🌺☘🌹🍀⚘🌿😍😘💞💞💞💞💞🎆», «Анютка і тебе Зі Святом 8 березня💋💟 будь щаслива і гарна Обожнюю твою творчість😘😘😘💟💟💟💟💟💟💟💟💟», «Дивився Урганта сьогодні.... Молодець що не зарозуміла... І цибулю кусила теж)))) з 8марта!».

Вдень раніше Анна Седокова блиснула пишними формами під час зйомок знаменитого російського шоу. Анна з'явилася на шоу "Вечірнього Урганта" у вишуканому вбранні з тигровим принтом і похвалилася першими успіхами під час схуднення.

Вчора ввечері зірка вирішила взяти участь в знаменитому російському шоу, з'явившись в блискучому образі і здивувавши молодшим виглядом. Схоже, не тільки серйозні стосунки з Янісом Тиммой йдуть на користь зірці, але ще і її нова дієта. Артистка виглядала вельми сяючою і задоволеною:

«А можна я вам завтра напишу всі свої почуття і як це було, а сьогодні ви мені ❤ Я так боялася, але ви, напевно, це побачили 😂 Як було? Хто вже подивився #вечернийургант @vecherniy_urgant ??? Повторимо? Запускаємо челендж? Як там???», – написала під новим постом Ганна.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином