Знаменитая украинская певица Анна Седокова оригинально поздравила поклонников с праздником и похвасталась новым имиджем

Не так давно Анна решилась на кардинальную смену имиджа и отстригла челку, чем вызвала волну негодования в своей адрес, пишет Рoliteka.net.

Однако в новом образе певица появилась лишь несколько раз на светских мероприятиях. После сразу же певица принялась скрывать состриженные пряди под множеством мелких косичек и этот раз не стал исключением.

Звезда показала себя на фото именно с этой прической и в своей излюбленной толстовке кислотного оттенка.

«Любимые мои девочки! ❤️ Я от всей души вас поздравляю и надеюсь, что сегодня вы получите самое большое количество цветов и подарков и первый подарочек будет от меня - 20% скидка на любую позицию из @lastory_store😉 Пускай ваша жизнь будет яркой и красивой!», – написала Анна.

Поклонники тут же принялись комментировать увиденное селфи:

«С праздником, девочки, ни в чём себе не отказывайте 😎», «С Праздником Анна!!!🤩🥀🌱🌺☘🌹🍀⚘🌿😍😘💞💞💞💞💞🎆», «Анютка и тебя С Праздничком 8 марта💋💟 будь счастлива и красива Обожаю твоё творчество😘😘😘💟💟💟💟💟💟💟💟💟», «Смотрел Урганта седня.... Молодец что не высокомерная... И лук кусила тоже)))) с 8марта!».

Днем ранее Анна Седокова сверкнула пышными формами во время съемок знаменитого российского шоу. Анна появилась на шоу "Вечернего Урганта" в изящном наряде с тигровым принтом и похвасталась первыми успехами во время похудения.

Вчера вечером звезда решила принять участие в знаменитом российском шоу, появившись в блестящем образе и удивив помолодевшим видом. Похоже, не только серьезные отношения с Янисом Тиммой идут на пользу звезде, но еще и ее новая диета. Артистка выглядела весьма сияющей и довольной:

«А можно я вам завтра напишу все свои чувства и как это было, а сегодня вы мне ❤ Я так боялась, но вы, наверное, это увидели 😂 Как было? Кто уже посмотрел #вечернийургант @vecherniy_urgant ??? Повторим? Запускаем челендж? Как там???», – написала под новым постом Анна.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом