Знаменита українська співачка Анна Седокова блиснула своїм головним подарунком від молодого коханця

Ганна не так давно приголомшила мережа заявою про стосунки з молодим коханим - баскетболістом Янісом Тиммой, пише Рoliteka.net.

Спочатку зірку критикували і зневажали за те, що вона розбила іншу, чужу сім'ю (Яніс раніше перебував у шлюбі), однак зірка не звертає уваги на критику і продовжує вихвалятися своїм щастям перед публікою, на сторінці в соціальній мережі Instagram. 

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Я сегодня видела столько мужчин с букетами, букетиками и своего с букетищем! Давайте раз и навсегда. Мы обожаем цветы ! У вас есть ещё время до вечера!! Срочно поздравить все девочек ❤️ И даже если вам кажется, что это не так, это так! Девочки, как же круто, что есть сегодня!!! Отмечаем!!! Посылаю вам миллион объятий! Помните, что вы сокровища !!! Вы этого достойны !! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

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Цього разу зірка представила невеликий ролик, під час якого пройшлася перед камерою з досить великим букетом квітів у руках і ледве рухається від обсягу. При цьому Ганна в спортивному костюмі виглядає по-дитячому забавно. 

«Я сьогодні бачила стільки чоловіків з букетами, букетиками і з букетищем! Давайте раз і назавжди. Ми обожнюємо квіти ! У вас є ще час до вечора!! Терміново привітати всі дівчаток ❤️ І навіть якщо вам здається, що це не так, це так! Дівчатка, як же круто, що є сьогодні!!! Відзначаємо!!! Посилаю вам мільйон обіймів! Пам'ятайте, що ви скарби !!! Ви цього варті !!», – написала Анна під постом.

А ось що написали користувачі:

«Куди такий букет ставити)))) в басейн)))))))», «Ганнуся! Ну розумниця і красуня! Всім на заздрість ,з трьома дітками, зустріла свою любов! А найголовніше,що звела його з розуму безповоротно!!! Я пишаюся такими жінками!👌😋З святом весни!!!», «Як же красиво ❤️❤️❤️ Аня, Вам йде 🌷 Як би мені такий хотілося 😍», «З Святом! З Квітковим днем, нехай квіти ніколи не закінчуються а любов буде завжди».

Раніше Анна Седокова оригінально привітала шанувальників зі святом і похвалилася новим іміджем. Не так давно Анна зважилася на кардинальну зміну іміджу і зістригла чубок, чим викликала хвилю обурення в свою адресу.

Проте в новому образі співачка з'явилася лише кілька разів на світських заходах. Після відразу ж співачка почала приховувати зістрижене пасма під безліччю дрібних кісок і цей раз не став винятком. 

Зірка показала себе на фото саме з цією зачіскою і в своїй улюбленій толстовці кислотного відтінку. 

«Улюблені мої дівчатка! ❤️ Я від усієї душі вітаю вас і сподіваюся, що сьогодні ви отримаєте найбільшу кількість квітів і подарунків і перший подаруночок від мене - 20% знижка на будь-яку позицію @lastory_store😉 Нехай ваше життя буде яскравою і красивою!», – написала Анна.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином