Знаменита українська співачка Анна Седокова блиснула своїм головним подарунком від молодого коханця

Ганна не так давно приголомшила мережа заявою про стосунки з молодим коханим - баскетболістом Янісом Тиммой, пише Рoliteka.net.

Спочатку зірку критикували і зневажали за те, що вона розбила іншу, чужу сім'ю (Яніс раніше перебував у шлюбі), однак зірка не звертає уваги на критику і продовжує вихвалятися своїм щастям перед публікою, на сторінці в соціальній мережі Instagram.

Цього разу зірка представила невеликий ролик, під час якого пройшлася перед камерою з досить великим букетом квітів у руках і ледве рухається від обсягу. При цьому Ганна в спортивному костюмі виглядає по-дитячому забавно.

«Я сьогодні бачила стільки чоловіків з букетами, букетиками і з букетищем! Давайте раз і назавжди. Ми обожнюємо квіти ! У вас є ще час до вечора!! Терміново привітати всі дівчаток ❤️ І навіть якщо вам здається, що це не так, це так! Дівчатка, як же круто, що є сьогодні!!! Відзначаємо!!! Посилаю вам мільйон обіймів! Пам'ятайте, що ви скарби !!! Ви цього варті !!», – написала Анна під постом.

А ось що написали користувачі:

«Куди такий букет ставити)))) в басейн)))))))», «Ганнуся! Ну розумниця і красуня! Всім на заздрість ,з трьома дітками, зустріла свою любов! А найголовніше,що звела його з розуму безповоротно!!! Я пишаюся такими жінками!👌😋З святом весни!!!», «Як же красиво ❤️❤️❤️ Аня, Вам йде 🌷 Як би мені такий хотілося 😍», «З Святом! З Квітковим днем, нехай квіти ніколи не закінчуються а любов буде завжди».

Раніше Анна Седокова оригінально привітала шанувальників зі святом і похвалилася новим іміджем. Не так давно Анна зважилася на кардинальну зміну іміджу і зістригла чубок, чим викликала хвилю обурення в свою адресу.

Проте в новому образі співачка з'явилася лише кілька разів на світських заходах. Після відразу ж співачка почала приховувати зістрижене пасма під безліччю дрібних кісок і цей раз не став винятком.

Зірка показала себе на фото саме з цією зачіскою і в своїй улюбленій толстовці кислотного відтінку.

«Улюблені мої дівчатка! ❤️ Я від усієї душі вітаю вас і сподіваюся, що сьогодні ви отримаєте найбільшу кількість квітів і подарунків і перший подаруночок від мене - 20% знижка на будь-яку позицію @lastory_store😉 Нехай ваше життя буде яскравою і красивою!», – написала Анна.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

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