Знаменитая украинская певица Анна Седокова сверкнула своим главным подарком от молодого любовника

Анна не так давно огорошила сеть заявлением об отношениях с молодым возлюбленным - баскетболистом Янисом Тиммой, пишет Рoliteka.net.

Сначала звезду критиковали и оскорбляли за то, что она разбила другую, чужую семью (Янис ранее состоял в браке), однако звезда не обращает внимания на критику и продолжает хвастаться своим счастьем перед публикой, на странице в социальной сети Инстаграм.

В этот раз звезда представила небольшой ролик, во время которого прошлась перед камерой с довольно большим букетом цветов в руках и еле двигается от объема. При этом Анна в спортивном костюме выглядит по-детски забавно.

«Я сегодня видела столько мужчин с букетами, букетиками и своего с букетищем! Давайте раз и навсегда. Мы обожаем цветы ! У вас есть ещё время до вечера!! Срочно поздравить все девочек ❤️ И даже если вам кажется, что это не так, это так! Девочки, как же круто, что есть сегодня!!! Отмечаем!!! Посылаю вам миллион объятий! Помните, что вы сокровища !!! Вы этого достойны !!», – написала Анна под постом.

А вот что написали пользователи:

«Куда такой букет ставить)))) в бассейн)))))))», «Анечка! Ну умница и красавица! Всем на зависть ,с тремя детками, встретила свою любовь! А самое главное,что свела его с ума бесповоротно!!! Я горжусь такими женщинами!👌😋С праздником весны!!!», «Как же красиво ❤️❤️❤️ Аня, Вам идёт 🌷 Как бы и мне такой хотелось 😍», «С Праздником! С Цветочным днём, пусть цветы никогда не заканчиваются а любовь будет всегда».

Ранее Анна Седокова оригинально поздравила поклонников с праздником и похвасталась новым имиджем. Не так давно Анна решилась на кардинальную смену имиджа и отстригла челку, чем вызвала волну негодования в своей адрес.

Однако в новом образе певица появилась лишь несколько раз на светских мероприятиях. После сразу же певица принялась скрывать состриженные пряди под множеством мелких косичек и этот раз не стал исключением.

Звезда показала себя на фото именно с этой прической и в своей излюбленной толстовке кислотного оттенка.

«Любимые мои девочки! ❤️ Я от всей души вас поздравляю и надеюсь, что сегодня вы получите самое большое количество цветов и подарков и первый подарочек будет от меня - 20% скидка на любую позицию из @lastory_store😉 Пускай ваша жизнь будет яркой и красивой!», – написала Анна.

Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.

Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.

Также Politeka писала, что Седокова поразила поклонников «самым лучшим» образом