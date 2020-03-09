Зірка "Орел і решка" Настя Івлєєва 8 березня святкувала не лише Жіночий день, але і свій 29-й день народження

Артиска покрасувалася у багатьох образах, були серед них і дуже "реалістичні", якщо можна так висловитися - зірка впала під час свого виходу на сцену або ж на самій сцені - з її сторіз це не зовсім ясно, при цьому отримавши масу синців і подряпин. Про це пише Politeka.net з посиланням на Instagram відомої блогера і телеведучої.

На кадрах вона красувалася в спортивних коротеньких шортах і топіку, в гримерці показуючи, як впала. На руках, колінах і навіть ший Насті були синці. Але Івлєєва не дуже сумувала з цього приводу, більше сміялася, ніж, умовно, плакала.

Також на кадрах маса перепостів привітань на адресу Насті від інших російських зірок - на фото привітань Настя позувала в декольтованій сукні, з квітами, в обтягуючому "повсякденному" вбранні.

Також Анастасія пожартувала, як вона це часто і майстерно любить робити, і з допомогою фільтрів в популярній соцмережі "спотворила" своє миле личко до квардатного з написом на лобі "9 березня". Натякаючи, таким чином, як непросто, мабуть, багатьом дамам після бурхливих святкувань 8-го числа.

Нагадаємо, раніше зірка писала:

«Бути іншим - означає бути вільним», - підписала серію фотографій Івлєєва.

На нових фото телеведуча з'явилася в незвичайному образі. У неї дуже коротка чоловіча стрижка. Волосся пофарбовані в яскравий чорний колір, очі підведені теж чорним. На Насті надіто маленьке чорне плаття-бюстьє.

Шанувальники активно коментують фото, які вже набрали майже 500 тис. лайків. Фанати ведучої в один голос твердять, що вона стала схожою на актрису Моніку Беллуччі.

«Схожа на Моніку Беллуччі», «Це дуже чудово», «Ааааааа ти шо робиш???)))», «Жінка Вамп», «Чорний лебідь», «От що значить - Негідникові все до лиця. Будь-який образ)», - пишуть фолловери артистки.

Знайшлися і ті, хто розкритикував новий образ. Деякі в коментарях ображали ведучу, а одна з передплатниць написала: «Який гарний хлопчик!», натякаючи на занадто коротку стрижку Івлєєвої.

Цікаво, що перед цією серією знімків Настя опублікувала ще одну, де у неї довге волосся, пофарбоване в яскравий жовтий колір. «Ципочка», - підписала Івлєєва фото. Шанувальники стали міркувати, в який же колір пофарбує Настя волосся в наступний раз.

Нагадаємо, що нещодавно Івлєєва змінила імідж, пофарбувавши волосся в яскравий рожевий колір. З таким волоссям вона ходила в повсякденному житті. Зірка розповіла, що пофарбувалася в рожевий всього на пару днів, але їй так сподобалося, що вона залишила цей колір.

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