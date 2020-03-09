Знаменита російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася привітаннями від загадкового коханого

Кілька днів тому скандальна балерина змінила відразу кілька варіантів своєї нової зачіски, причому були помітні також і сині і яскраво-помаранчеві перуки під час зміни іміджу. Після зірка представила вибір своєї зачіски, проте вже через добу зняла накладні пасма, пише Politeka.net.

Сьогодні артистка вирішила показати на своїй сторінці в Instagram серію фото, зроблених під час святкування свята 8-го березня і продемонструвати відразу кілька нарядів. Скандальна знаменитість вирішила влаштувати фотосесію біля букетом білих троянд, які так обожнює.

сама балерина приміряла супер-коротке плаття, спеціально розстебнувши блискавку на декольте, а також похвалилася схудлою фігурою в піжамі з зображенням тигра, яку раніше неодноразово критииковали користувачі Instagram.

На жаль, сьогодні шанувальники і хейтеры Волочкової змушені були мовчати - знаменитість приховала доступ до можливості прокоментувати її неоднозначну запис.

До речі, артистка є давньою любителькою влаштовувати різні фотосесії в рамках реклами, а також любить демонструвати різні товари - від кулер для води, до дров для власної лазні з тієї ж причини.

Анастасія знялася у спеціальній фотосесії для реклами дизайнерських сумок, яка представила свої роботи на сторінці в Instagram.

«Познайомившись з прекрасною людиною, Ганною @annawolffashion автором і творцем справжніх художніх шедеврів-сумочок, ми вирішили провести фотосесію і незабаром представимо вам нову колекцію "Anna Wolf".👍😊 Так здорово-зустрічати в житті Цих людей.🙏😊», – пише Анастасія під новим кадром.

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