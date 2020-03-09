Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась поздравлениями от загадочного возлюбленного

Несколько дней назад скандальная балерина сменила сразу несколько вариантов своей новой прически, причем мелькали также и синий и ярко-оранжевые парики во время смены имиджа. После звезда представила выбор своей прически, однако уже через сутки сняла накладные пряди, пишет Politeka.net.

Сегодня артистка решила показать на своей странице в Инстаграм серию фото, сделанных во время празднования праздника 8-го марта и продемонстрировать сразу несколько нарядов. Скандальная знаменитость решила устроить фотосессию возле букетов белых роз, которые так обожает.

Сама балерина примерила супер-короткое платье, специально расстегнув молнию на декольте, а также похвасталась похудевшей фигурой в пижаме с изображением тигра, которую ранее неоднократно критииковали пользователи Инстаграм.

Увы, сегодня поклонники и хейтеры Волочковой вынуждены были молчать - знаменитость скрыла доступ к возможности прокомментировать ее неоднозначную запись.

К слову, артистка является давней любительницей устраивать различные фотосессии в рамках рекламы, а также любит демонстрировать самые разные товары - от куллера для воды, до дров для собственной бани по той же причине.

Анастасия снялась в специальной фотосессии для рекламы дизайнерских сумок, которая представила свои работы на странице в Инстаграм.

«Познакомившись с прекрасным человеком, Анной @annawolffashion автором и создателем настоящих художественных шедевров-сумочек, мы решили провести фотосессию и вскоре представим вам новую коллекцию "Anna Wolf".👍😊 Так здорово-встречать в жизни Настоящих людей.🙏😊», – пишет Анастасия под новым кадром.

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