Колишній чоловік скандальної російської співачки Лоліти Мілявської, Олександр Цекало, насолоджується компанією молодої дружини, моделі Дарини Ервін
Шоумен публікує відверті фото зі своєю дружиною, і часто, не упускаючи моменту, торкає її у всіх на очах за груди, пише Politeka.net.
Так одні зі скандальних знімків розлетілися по мережі. На фото Цекало і Ервін позують на пляжі. Дівчина в білому купальнику, її чоловік підійшов до неї ззаду, обняв і помацав за груди.
"Схоже, що груди Дарини Ервін так зводять з розуму Олександра Цекала, що він навіть на фотографії не може відмовити собі в задоволенні пом'яти її 🤗 Ну, дуже романтично…😉 ", - написали в одній з Instagram-груп.
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Майже за годину користувачі мережі залишили много повідомлень і поставили майже 1000 лайків.
"Як же протівненько чомусь(((... ці малюсінькі пальчики-сосисочки його(((...", "Фу", "До чого нам ця інфа!?🤷🏽♀️", "Які у нього маленькі ручки 😂", "От цікаво їй самій не огидно 🙈", " Навіщо це викладати?!!", "Чому так бридко і огидно?🤢", "Старий пердун туди ж🙄", "Беее, старий шкарбун 🤢", "Фу, гидота", "Рук не вистачає у Цікало.Може допомогти.😃😃😃", "Красаffчик - Цекало", "Що романтичного? Хтивий старий тре молоду дівку", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, раніше 58-річний Цекало показав, як пристрасно цілує дружину.
На фото видно, що Цекало оголив декольте дівчини, тримає її за груди і цілує.
«Важко працювати вдома», - підписала модель фотографію.
Як відомо, Дарина Ервін – четверта дружина Олександра Цекало. Вона на 30 років молодше артиста.
Ервін всіляко демонструє свої пишні форми і струнку фігуру. Життя з Дариною, схоже, перетворилася для Олександра Цекала в суцільний медової місяць.
Раніше ми писали, що відомо, Олександр Цекало з Дариною Ервін живе в США, куди до них прилітають погостювати діти актора від третього шлюбу.
Між колишнім подружжям досить натягнуті стосунки і вони спілкуються тільки через адвокатів.
За словами знайомих колишньої родини, вдома Цекало забороняє говорити про маму, адже у нього залишився осад після розставання.
Нагадаємо, Цекало кинув сестру Брежнєвої заради коханки: пластика, розкіш і весілля в США.
Як повідомляла Politeka, Цекало зважився на відчайдушний крок заради молодої дружини: сестри Віри Брежнєвої довелося...
Також Politeka писала, що з'явилися відео, як одружений на сестрі Брежнєвої Цекало цілує іншу жінку.