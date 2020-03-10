34-річна російська співачка Тетяна Котова, екс-учасниця групи "ВІА Гра", розбурхала нескромними розвагами з подружками
Як передає Politeka.net, артистка поділилася кадрами з дівич-вечора у своєму мікроблозі в Instagram. Дівчина з'явилася в короткій джинсовій спідниці, кофті блакитного кольору з квітковим принтом, яку розстебнула настільки, що посвітила бретельками бюстгальтера. Наряди подружок такі ж яскраві і веьми розпусні. Судячи з кадрів, дівчата добре повеселилися під час фотосесії: поїли смажену курку, покаталися у візках, побавилися з повітряними кульками, а під кінець закріпили вдалий день алкогольними напоями.
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"Дівчатка, сьогодні нам дали ще один вихідний, щоб ми могли провести час разом 😻 Можна влаштувати дівич-вечір, подивитися кіно, приготувати домашню піцу, сходити на майстер-клас з малювання чи просто влаштувати спа-вечірку. Головне, не забувайте про мою пісню «Подруга», кажуть, під неї будь-який дівич-вечір проходить веселіше 😹👍🏻🐒 Розкажіть, як провели вчорашнє свято? 🧡", - написала в соцмережі Котова.
Кадри менш ніж за добу зібрали 15 000 "лайків". Шанувальники не втрималися від компліментів.
"А ми відпочивали на пляжі, у нас +24. Таня, фотографії вогонь. 👍"
"Пісня заходить 🔥👍👍 вогнище"
"Які круті позитивні фото у вас👍💣🔥😍"
"Веселощі в супермаркеті відмінні вийшли, а пісня, так, весела і позитивна 👍"
"Нічого собі у вас веселуха вийшла🔥🔥"
Раніше ми повідомляли, Котова опублікувала серію архівних фотографій, зроблених під час зйомок кліпу «Adios». За словами артистки, дійство відбувалося два роки тому і принесло чимало сюрпризів.
«Зіпсувалася погода, було страшенно холодно, змінилися плани зйомок, довелося на ходу переробляти сценарій, в результаті танцювали під проливним дощем, при температурі +6, а ми з голими ногами і в майках», - згадувала Тетяна.
Крім того, по прильоту на місце зйомок, з'ясувалося, що загубився багаж з костюмами та косметикою.
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