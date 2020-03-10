Анастасія показала, як розважалася під час відпочинку з таємним коханим

Знаменита російська балерина Анастасія Волочкова похвалилася бурхливим святкуванням пройдешнєго 8-го березня і вразила видом

Не так давно зірка влаштувала в салоні краси цілу примірку перук, щоб змінити імідж причому миготіли також і сині і яскраво-помаранчеві перуки, що чимало здивувало мережу. Проте вже через день зірка позбулася накладних волосся і похвалилася відпочинком з таємним коханим, пише Politeka.net.

Як відомо, на свій день народження співачка оголосила, що збирається заміж за свого таємного обранця, особа якого не показує вже не перший рік. Сьогодні ж в соціальній мережі instagram артистка показала на серії фото, як відпочиває в ресторані.

Причому зірка виглядала досить скромно - позувала у світло-сірих джинсах і схожого відтінку вільної сорочці. Доповнила наряд артистка високими туфлями на тонкому каблуці.

Варто відзначити, стриманий образ Анастасії виглядав досить нетипово, оскільки зірка віддає перевагу більш відверті наряди.

До цього артистка вирішила показати на своїй сторінці в Instagram серію фото, зроблених під час святкування свята 8-го березня і продемонструвати відразу кілька нарядів. Скандальна знаменитість вирішила влаштувати фотосесію біля букетом білих троянд, які так обожнює.

Сама балерина приміряла супер-коротке плаття, спеціально розстебнувши блискавку на декольте, а також похвалилася схудлою фігурою в піжамі з зображенням тигра, яку раніше неодноразово критииковали користувачі Instagram.

на Жаль, сьогодні шанувальники і хейтеры Волочкової змушені були мовчати - знаменитість приховала доступ до можливості прокоментувати її неоднозначну запис.

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