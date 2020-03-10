Анастасия показала, как развлекалась во время отдыха с тайным возлюбленным

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова похвасталась бурным празднованием прошедшего 8-го марта и поразила видом

Не так давно звезда устроила в салоне красоты целую примерку париков, чтобы сменить имидж причем мелькали также и синие и ярко-оранжевые парики, что немало удивило сеть. Однако уже через день звезда избавилась от накладных волос и похвасталась отдыхом с тайным возлюбленным, пишет Politeka.net.

Как известно, на свой день рождения балерина объявила, что собирается замуж за своего тайного избранника, лицо которого не показывает уже не первый год. Сегодня же в социальной сети инстаграм артистка показала на серии фото, как отдыхает в ресторане.

Причем звезда выглядела весьма скромно - позировала в светло-серых джинсах и похожего оттенка свободной рубашке. Дополнила наряд артистка высокими туфлями на тонком каблуке.

Стоит отметить, сдержанный образ Анастасии выглядел весьма нетипично, поскольку звезда предпочитает более откровенные наряды.

До этого артистка решила показать на своей странице в Инстаграм серию фото, сделанных во время празднования праздника 8-го марта и продемонстрировать сразу несколько нарядов. Скандальная знаменитость решила устроить фотосессию возле букетов белых роз, которые так обожает.

Сама балерина примерила супер-короткое платье, специально расстегнув молнию на декольте, а также похвасталась похудевшей фигурой в пижаме с изображением тигра, которую ранее неоднократно критииковали пользователи Инстаграм.

Увы, сегодня поклонники и хейтеры Волочковой вынуждены были молчать - знаменитость скрыла доступ к возможности прокомментировать ее неоднозначную запись.

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