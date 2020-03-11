Зірка "Чудового століття" Мер'єм Узерлі була закохана в свого колегу по цеху Озана Гювена

Про це актриса розповіла в інтерв'ю порталу Aksam.

Незважаючи на те, що популярний серіал закінчився шість років тому, шанувальників досі цікавить доля головних героїв.

Так, Мер'єм Узерлі відверто зізналася, що була закохана в Озана Гювена.

«Це почуття не покинуло мене до цих пір. У сценах з поцілунками я розкута, тільки якщо мій партнер — Гювен», — додала зірка.

Але романа між акторами не сталося. Після закінчення зйомок вони продовжили спілкування, але вже в якості друзів. Тоді Узерлі переживала важкий період: вона розлучилася з чоловіком, від якого чекала дитину.

На сьогоднішній день дочка Лара - головне джерело натхнення для Мер'єм і вона мріє вдруге стати мамою.

"Я виховую дочку одна, без будь-якої участі з боку батька, тим не менш народження другої дитини нітрохи не лякає мене можливими складнощами", - наголосила зірка "Чудового століття".

Раніше ми розповідали про те, що можливі пластичні операції Мер'єм неодноразово ставала темою для горчих спорів.

Незважаючи на те, що сама зірка заперечує хірургічне втручання, її нещодавно помітили в компанії відомого лікаря Саймона Урьяну, який, зокрема, допоміг підкоригувати зовнішність американської теледива Кім Кардашьян.

Подейкують, що Узерлі змінювала своє підборіддя, який з округлого перетворився на більш гострий. "Я дійсно регулярно приїжджаю на прийом до пластичного хірурга, але тільки для того, щоб завдати особливий крем, який дуже підходить моїй шкірі обличчя", - от що говорить актриса про свої візити до лікаря.

Нагадаємо, що Мер'єм Узерлі здивувала зміною в зовнішності: "У фільмі була набагато...".

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