Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли была влюблена в своего коллегу по цеху Озана Гювена

Об этом актриса рассказала в интервью порталу Aksam.

Несмотря на то, что популярный сериал закончился шесть лет назад, поклонников до сих пор интересует судьба главных героев.

Так, Мерьем Узерли откровенно призналась, что была влюбленна в Озана Гювена.

«Это чувство не покинуло меня до сих пор. В сценах с поцелуями я раскована, только если мой партнер — Гювен», — добавила звезда.

Но романа между актерами не произошло. После окончания съемок они продолжили общение, но уже в качестве друзей. Тогда Узерли переживала тяжелый период: она рассталась с мужчиной, от которого ждала ребенка.

На сегодняшний день дочь Лара - главный источник вдохновения для Мерьем и она мечтает во второй раз стать мамой.

"Я воспитываю дочь одна, без какого либо участия со стороны отца, тем не менее рождение второго ребенка ничуть не пугает меня возможными сложностями", - подчеркнула звезда "Великолепного века".

Ранее мы рассказывали о том, что возможные пластические операции Мерьем неоднократно становилась темой для горчих споров.

Несмотря на то, что сама звезда отрицает хирургическое вмешательство, ее недавно заметили в компании известного врача Саймона Урьяна, который, в частности, помог подкорректировать внешность американской теледиве Ким Кардашьян.

Поговаривают, что Узерли меняла свой подбородок, который из округлого превратился в более острый. "Я действительно регулярно приезжаю на прием к пластическому хирургу, но только для того, чтобы нанести особый крем, который очень подходит моей коже лица", - вот что говорит актриса о своих визитах к медику.

Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».