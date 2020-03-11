Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли была влюблена в своего коллегу по цеху Озана Гювена

Об этом актриса рассказала в интервью порталу Aksam.

Несмотря на то, что популярный сериал закончился шесть лет назад, поклонников до сих пор интересует судьба главных героев.

Мерьем Узерли, великолепный век

Так, Мерьем Узерли откровенно призналась, что была влюбленна в Озана Гювена.

«Это чувство не покинуло меня до сих пор. В сценах с поцелуями я раскована, только если мой партнер — Гювен», — добавила звезда.

Но романа между актерами не произошло. После окончания съемок они продолжили общение, но уже в качестве друзей. Тогда Узерли переживала тяжелый период: она рассталась с мужчиной, от которого ждала ребенка.

На сегодняшний день дочь Лара - главный источник вдохновения для Мерьем и она мечтает во второй раз стать мамой.

"Я воспитываю дочь одна, без какого либо участия со стороны отца, тем не менее рождение второго ребенка ничуть не пугает меня возможными сложностями", - подчеркнула звезда "Великолепного века".

Ранее мы рассказывали о том, что возможные пластические операции Мерьем неоднократно становилась темой для горчих споров.

Несмотря на то, что сама звезда отрицает хирургическое вмешательство, ее недавно заметили в компании  известного врача Саймона Урьяна, который, в частности, помог подкорректировать внешность американской теледиве Ким Кардашьян.

Поговаривают, что Узерли меняла свой подбородок, который из округлого превратился в более острый. "Я действительно регулярно приезжаю на прием к пластическому хирургу, но только для того, чтобы нанести особый крем, который очень подходит моей коже лица", - вот что говорит актриса о своих визитах к медику.

Напомним, что Мерьем Узерли удивила изменением во внешности: "В фильме была намного...".

Как сообщала Politeka, Мерьем Узерли соблазнила прекрасными формами в розовом топе: "Такую нельзя забыть".

Также Politeka писала, что Мерьем Узерли забыла о лифчике и засветила свое богатство вблизи: «видно все».