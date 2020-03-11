Відома співачка Світлана Лобода показала, як розважається на вулиці під власну пісню

Після презентації кліпу "Новий Рим" зірка продовжує активно привертати увагу до власної музичної композиції різними образами, повідомляє Politeka.

Сьогодні у розділі Сторі Instagram знаменита співачка вирішила показати, як дуріє під власну пісню у відвертому образі. Світлана славиться своїми незвичними танцями ще з часів початку кар'єри, тому дивуватися дивним рухів співачки не доводиться.

Сама артистка позувала в шкіряних штанях, подчеркнувших її досить струнку фігуру, а також поверх них надітими шортами світло-синього відтінку. Світлана толстовка з принтом і чорна куртка з ботильйонами вигідно завершили образ знаменитості.

Варто відзначити, що під час запису ролика Світлани був використаний спеціальний фільтр із зображенням величезного магнітофона, що нагадало сам кліп знаменитості, де вперше був зафіксований даний музичний апарат.

Раніше Світлана Лобода показала, як проходили зйомки її скандального кліпу "Новий Рим". Кліп Алана Бадоєва буквально підірвав соціальні мережі - шанувальники навперебій почали сперечатися з-за нової роботи співачки.

У кліпі "Новий Рим" артистка з'являється в образі інопланетної чудовиська, яке перевтілюється в зірку диско. Вона всіляко згинається, беручи дивні пози, позує в літаючій тарілці, а в кінці її з'їдають зомбі, забруднилися зеленої "кров'ю".

А в розділі Instagram сьогодні співачка вирішила показати, як же проходили дані зйомки насправді. Як виявилося, Світлані довелося навіть дуже не солодко, адже Алан вимагає дуже багато чого:

«Тільки що на офіційному каналі ютьюба з'явилася повна версія MakingOf кліпу #НовыйРим 🔥 як Алан підвісив Светика на трос-гумку і вимагав 3 години без зупинки стрибати вгору-вниз , при цьому робити акробатичні «разножки» .... і не тільки ....🤪», – написала Лобода в Instagram.

Як і очікувалося, шанувальники залишили безліч коментарів з думкою про побачене.

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