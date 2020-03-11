Известная певица Светлана Лобода показала, как развлекается на улице под собственную песню

После презентации клипа "Новый Рим" звезда продолжает активно привлекать внимание к собственной музыкальной композиции самыми разными образами, сообщает Politeka.

Сегодня в разделе Стори в Инстаграм знаменитая певица решила показать, как дурачится под собственную песню в дерзком образе. Светлана славится своими необычными танцами еще со времен начала карьеры, поэтому удивляться странным телодвижениям певицы не приходится.

Сама артистка позировала в кожаных штанах, подчеркнувших ее довольно худую фигуру, а также поверх них надетыми шортами светло-синего оттенка. Светлана толстовка с принтом и черная куртка с ботильонами выгодно завершили образ знаменитости.

Стоит отметить, что во время записи ролика Светланы был использован специальный фильтр с изображением огромного магнитофона, что напомнило сам клип знаменитости, где впервые был запечатлен данный музыкальный аппарат.

Ранее Светлана Лобода показала, как проходили съемки ее скандального клипа "Новый Рим". Клип Алана Бадоева буквально взорвал социальные сети - поклонники на перебой принялись спорить из-за новой работы певицы.

В клипе "Новый Рим" артистка появляется в образе инопланетного чудовища, которое перевоплощается в звезду диско. Она всячески изгибается, принимая странные позы, позирует в летающей тарелке, а в конце ее съедают зомби, испачкавшись зеленой "кровью".

А в разделе Инстаграм сегодня певица решила показать, как же проходили данные съемки на самом деле. Как оказалось, Светлане пришлось очень даже не сладко, ведь Алан потребовал очень многого:

«Только что на официальном канале ютьюба появилась полна версия MakingOf клипа #НовыйРим 🔥 как Алан подвесил Светика на трос-резинку и требовал 3 часа без остановки прыгать вверх вниз , при этом делать акробатические «разножки» .... и не только ....🤪», – написала Лобода в Инстаграм.

Как и ожидалось, поклонники оставили множество комментариев с мнением об увиденном.

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