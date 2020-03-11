34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця української групи "ВІА Гра" вирішила поговорити відверто з фанатами

Як передає Politeka.net, красуня поділилася у своєму мікроблозі в Instagram фото, на якому постала за столиком в кафе, кокетливо дивлячись в об'єктив. На Тетяні біла футболка з тюльпаном на грудях і накинута на плечі рожева в'язана кофта. Артистка схилила голову до правого плеча і інтригуюче подивилася в камеру. На її обличчі ніби застигло німе запитання.

Котова поцікавилася у шанувальників, що вони думають про неї і про те, як вона веде сторінку.

"Друзі, всім привіт 👋🏻 Мені сьогодні так хочеться почути зворотній зв'язок від усіх вас. Адже кожен тут підписався на мене для чогось? От скажіть, чому? Навіщо? Чим подобаюся/не подобаюся, і що ще хочете бачити тут ? Допоможіть мені зробити кращу версію себе для себе і для вас, щоб, підписавшись, всі могли виправдати свої очікування. Хочу радувати більше, приносити користь, в тому числі інформаційно) Напишіть, яка я для вас тут, і нехай будуть не тільки позитивні моменти – я готова послухати різні думки про себе і про свій контент в Instagram 🧡🧡🧡", - повідомила Котова в соцмережі.

Незважаючи на те, що артистка відкрито попросила користувачів не соромитися скаржитися і не боятися залишати негативні коментарі, все ж "найстрашнішими" були зізнання в тому, що не подобаються її пісні. А в цілому, Котову засипали компліментами. Багато хто відзначив, що подобаються її фігура і позитивний настрій.

"Просто дуже подобається ваша сторінка! І ваша фігура і ви 🤗🤗🤗 (я навіть пісні ваші стала слухати і любити, хоча прихильниця іншого жанру) Танцюй дівчинка, танцюй!!! 🥳"

"Дуже подобаються ролики зі зміною одягу і незвичайно красива фігура👍👍👍"

"Божественна краса😘 з гумором у порядку😘 надихаюся😘"

"Не потрібно заради нас і навколо нас будувати своє життя. Будь собою розвивайся і йди вперед. Впевнені, у тебе є більш важливі речі попереду. А ми тільки порадіємо і підтримаємо, якщо потрібно буде💪"

Раніше ми повідомляли, як Котова повеселилася на славу з подружками в супермаркеті. Артистка поділилася фото в Instagram. Вона з'явилася в короткій джинсовій спідниці, кофті блакитного кольору з квітковим принтом, яку розстебнула настільки, що посвітила бретельками бюстгальтера.

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