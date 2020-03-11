Відома співачка Світлана Лобода показала себе в незвичайному іміджі після зміни зачіски

Світлана вирішила приміряти на себе образ Анни Сєдокової. Як відомо, співачка славиться знаменитою підлітковою зачіскою, всіляко показуючи ту, як на світських заходах, так і в останньому кліпу, повідомляє Politeka.

Не втрималася і Лобода, зробивши безліч дрібних косичок з вплетеними дрібними пасмами в своє волосся.

Так, сьогодні зірка вирішила показати цілу серію кадрів в соціальній мережі Instagram, вихваляючись зміною іміджу. Причому не тільки маленькими кісками вирішила здивувати Світлана, вона ще хотіла привернути увагу до стрункої фігури, задерши білого кольору футболку і зв'язавши її край у вузол. Таким чином співачка похвалилася ще і знаменитим "сталльным" пресом перед фанатами.

«Я от думаю, може заплестись надовго ??😏», – підписала нові кадри Світлана.

Хвиля коментарів на адресу співачки серед шанувальників не змусила себе довго чекати:

«А хто буде розплітати? Тіль? 😂🔥», «Думаю, не варто☺️», «Аааа😍 яка куртка 🔥🔥🔥», «Неееет💕», «Я теж ходжу з кісками, раджу🙂», «Те відчуття, коли у тебе немає ні кос, ні преса 😂», «вам все йде 😍😍», «Не треба!», «Дуже красиво,🔥 думаю варто спробувати) ❤🥰😍», «Красуня ж 🤤», «Чому б і ні😏👌🏻🔥🖤», «І я мабуть заплетусь, відмінна ідея🍷👌🏻», «ohhh girl)) якщо тільки голова не буде боліти ☺️».

До цього Світлана Лобода показала на теплих кадрах, як відпочиває у свято. Тільки вчора зірка повідомила, що покидає Україну, буквально через два дні після того, як провела там концерт.

Артистка зворушливо привітала шанувальників на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, після того, як похвалилася новим стильним чином. На нових кадрах співачка позувала у природному вигляді - з розпущеним волоссям, без макіяжу і в дуже зручній дощ. Так, співачка показала фігуру в обтягуючих шкіряних штанях чорного кольору і коротенькому сірому гольфі, засвітивши свій живіт.

«З святом, мої дівчатка❤️ Живіть на повну! віддавайте собі лише тим, хто вас гідний. випромінюйте світло і любов. І завжди пам'ятайте , що всі люди, як люди ....а саме кожна з Вас.... #Superзірка 🔥🤩 п. с. доброго дня, малятка 😍», – зворушливо звернулася до фанатів Світлана, отримавши безліч коментарів у відповідь.

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