Відома українська співачка, солістка групи «НеАнгели» Вікторія Сміюха показала себе в незвичайному і навіть домашньому вигляді

Не секрет, що артистка активно доглядає за собою, привертає увагу до власної персони незвично стрункою і підтягнутою фігурою, а також намагається мотивувати шанувальників своїми постами в Instagram, повідомляє Politeka.

Зірка вирішила розповісти, як вирішила взяти участь у ранковому марафоні і має намір привчитися вставати хоча б на годину раніше, ніж треба.

В цей раз під новим знімком, на якому позувала в банному халаті і з рушником на голові, зірка вирішила розповісти, чому їй так важливо налагодити новий режим дня.

«Я за Ранній підйом!!!☀️🕣 Тому пропоную вам взяти участь у марафоні з раннього прокидання.🙂 🚿🛁 Це не означає, що всім треба буде терміново вставати о 5 ранку🥱😴. Просто зрушити будильник на годину раніше, ніж треба. Що можна встигнути за цей час: - позайматися спортом - почитати📚 - за медитувати🧘‍♀️ - вивчити чогось нового - прогулятися 🏃🏻‍♀️- провести процедури по догляду за собою🧖🏻‍♀️ - позайматися творчістю🎼 (малювання🎨🖼 , вишивання 🧵 і т. д.) - тим, що подобається, але ніяк не знаходиться час для цього», – розповіла зірка під новим постом.

При цьому вона зазначила, що іноді дуже болісно намагатися продерти очі, чуючи, як на прікроватной тумбочці надривається будильник (найважча частина раннього підйому – перші п'ять хвилин🙆🏻‍♀️✔️) поэтомк важливо пам'ятати, що в цей момент ви воюєте з собою.

Це вирішальний час, коли, затишно лежачи в теплому ліжку, ви приймаєте головне рішення – день почати зараз же або натиснути на кнопку будильника повтору сигналу.

«Ранній підйом можна освоїти точно так само, як ми освоюємо їзду на велосипеді 🚴‍♀️ . Зате ви здивуєтеся, як сильно це змінить ваше життя! Більш спортивне тіло💪🏻, знання нової мови🗂, більше десятка прочитаних книг📚📖. Чим швидше ви почнете рано вставати, тим швидше дні, які чекають вас попереду, будуть ставати краще. ✌🏻😍», – написала Вікторія, інтригуючи і мотивуючи шанувальників одночасно.

До цього ж Вікторія показала, як "накачати горішок мрії", як правильно розминатися і навіть встигла пожартувати перед камерою. Робила все вправи зірка в яскравому топі і такого ж відтінку лосинах під суворим наглядом тренера.

«Мила моя #инстаподруга, сьогодні тебе запрошую до нас на тренування, так що готуйся!💪🏻😍 Закидаю найпоширенішими видами навантажень🏋🏻‍♀️🤾🏻‍♀️🤽‍♀️!💡 Я відчуваю, що ми повинні розповісти те, що тобі як і мені😉 потрібно знати на всі 💯 % 🙋🏻‍♀️🔥», – інтригуюче підписала зірка.

Шанувальники були захоплені фігурою Вікі:

«Ммм... Я якраз чекаю коли ж моя гумка прилетить 😊десь зависла в Китаї», «Ракеееета👏», «Шикарна», «На вправі з гантеллю-я побіг в душ🔥🔥🔥», «Вікторія, Ви красуня і трудівниця!», «Класна. Худенька.», «Фігура 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥».

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