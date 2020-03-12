Відома співачка Світлана Лобода несподівано оголосила про скасування концертів через коронавірус

У зв'язку із загрозою поширення епідемії, Світлана змушено скасувала серію майбутніх концертів, щоб убезпечити себе і шанувальників, повідомляє Politeka.

Багато музикантів по всьому світу змушені відмовитися від гастролей і майбутніх концертних турів. Не стала винятком і знаменита українська співачка. У своєму Instagram-профілі вона особисто прокоментувала ситуацію.

Співачка розповіла, що "реалії сьогоднішнього дня" не дозволяють їй вчинити інакше і не подумати про безпеку шанувальників, поки в більшості країн розігрується епідемія коронавіруса.

«Мої дорогі! Я завжди намагаюся шукати хороше, навіть у найбільш негативних ситуаціях і сьогодні, як ніколи, у нас з'явився шанс об'єднатися і піклуватися один про одного.

Як ви знаєте, уряд Німеччини прийняв рішення про скасування всіх громадських заходів у зв'язку з пандемією коронавіруса. Тому ми переносимо першу частину нашого туру по Німеччині з березня на травень!

Мені завжди вкрай важко скасовувати наші зустрічі, але реалії сьогоднішнього дня такі, що я не можу не думати про нашу з вами безпеку. Впевнена, найближчим часом вірус буде переможений і ми знову будемо разом! Бережіть себе і будьте, будь ласка, здорові🤲 люблю і до зустрічі ❤», – написала зірка

Шанувальники відреагували на звістку спокійно, погодившись вимушеним рішенням Лободи.

До цього Світлана Лобода показала себе в незвичайному іміджі після зміни зачіски. Артистка вирішила приміряти на себе образ Анни Сєдокової. Як відомо, співачка славиться знаменитою підліткової зачіскою, всіляко показуючи ту, як на світських заходах, так і в останньому кліпі.

Не втрималася і Лобода, зробивши безліч дрібних кісок з вплетеними дрібними пасмами в свої волосся.

Так, зірка вирішила показати цілу серію кадрів в соціальній мережі Instagram, вихваляючись зміною іміджу. Причому не тільки маленькими кісками вирішила здивувати Світлана, вона ще хотіла привернути увагу до стрункої фігури, задерши білого кольору футболку і зв'язавши її край у вузол. Таким чином співачка похвалилася ще і знаменитим "сталльным" пресом перед фанатами.

«Я от думаю, може заплестись надовго ??😏», – підписала нові кадри Світлана. Хвиля коментарів на адресу співачки серед шанувальників не змусила себе довго чекати.

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