Відома співачка Світлана Лобода зворушливо привітала маму з святом

Сьогодні мама знаменитої артистки відзначає свій день народження. З цього приводу артистка вирішила представити серію сімейних фото в соціальній мережі Instagram, повідомляє Politeka.

На серії кадрів Світлана показала безліч стильних образів мами, на яку вона так сильно схожа. Мама артистки виглядає дійсно дуже доглянуто і молодо.

«Дорога наша, улюблена матуся ❤️ Я вітаю тебе з Твоїм Днем!! мені добре, коли я знаю, що ти щаслива і посміхаєшся ... Нехай так буде завжди!! Бережи себе, і будь ласка здорова!!!! і , гарного тобі дня сьогодні 😘😉 ми тебе любимо❤️ @loboda.nata», – звернулася до найріднішій людині співачка.

Коментарі користувачів не змусили себе чекати:

«Ваша дочка схожа на маму Вашу ) така ж красива 🌷🌷🌷», «Маму з днем народження 💐🎂☀️», «Здоров'я і довгих років вашої матусі! Дуже красива🔥», «Красуні😍 Здоров'я на довгі роки вашої мами і всіх Благ ❤️❤️❤️», «З Днем народження!🎉🎉🎉», «Happy Birthday to your beautiful mom! 🎉🎁».

Раніше стало відомо, що у зв'язку із загрозою поширення епідемії, Світлана змушене скасувала серію майбутніх концертів, щоб убезпечити себе і шанувальників.

Багато музикантів по всьому світу змушені відмовитися від гастролей і майбутніх концертних турів. Не стала винятком і знаменита українська співачка. У своєму Instagram-профілі вона особисто прокоментувала ситуацію.

Співачка розповіла, що "реалії сьогоднішнього дня" не дозволяють їй вчинити інакше і не подумати про безпеку шанувальників, поки в більшості країн розігрується епідемія коронавіруса.

«Мої дорогі! Я завжди намагаюся шукати хороше, навіть у найбільш негативних ситуаціях і сьогодні, як ніколи, у нас з'явився шанс об'єднатися і піклуватися один про одного.

Як ви знаєте, уряд Німеччини прийняв рішення про скасування всіх громадських заходів у зв'язку з пандемією коронавіруса. Тому ми переносимо першу частину нашого туру по Німеччині з березня на травень!

Мені завжди вкрай важко скасовувати наші зустрічі, але реалії сьогоднішнього дня такі, що я не можу не думати про нашу з вами безпеку. Впевнена, найближчим часом вірус буде переможений і ми знову будемо разом! Бережіть себе і будьте, будь ласка, здорові🤲 люблю і до зустрічі ❤», – написала зірка.

Нагадаємо, Лобода влаштувала танці для дорослих під власну пісню

Як повідомляла Politeka, донька Лободи довела матір до сліз своїм вчинком

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика засвітила зайве в леопардовій сукні