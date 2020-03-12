Известная певица Светлана Лобода трогательно поздравила маму с праздником

Сегодня мама знаменитой артистки отмечает свой день рождения. По этому поводу артистка решила представить серию семейных фото в социальной сети Инстаграм, сообщает Politeka.

На серии кадров Светлана показала множество стильных образов мамы, на которую она так сильно похожа. Мама артистки выглядит действительно весьма ухожено и молодо.

«Дорогая наша, любимая мамочка ❤️ Я поздравляю тебя с Твоим Днём!! мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься ... Пусть так будет всегда!! Береги себя и будь пожалуйста здорова!!!! и , хорошего тебе дня сегодня 😘😉 мы тебя любим❤️ @loboda.nata», – обратилась к самому родному человеку певица.

Комментарии пользователей не заставили себя ждать:

«Ваша дочь похожа на маму Вашу ) такая же красивая 🌷🌷🌷», «Маму с днём рождения 💐🎂☀️», «Здоровья и долгих лет вашей мамочке! Очень красивая🔥», «Красотки😍 Здоровья на долгие годы вашей мамуле и всех Благ ❤️❤️❤️», «С Днём рождения!🎉🎉🎉», «Happy Birthday to your beautiful mom! 🎉🎁».

Ранее стало известно, что в связи с угрозой распространения эпидемии, Светлана вынуждено отменила серию предстоящих концертов, чтобы обезопасить себя и поклонников.

Многие музыканты по всему миру вынуждены отказаться от гастролей и предстоящих концертных туров. Не стала исключением и знаменитая украинская певица. В своем Инстаграм-профиле она лично прокомментировала ситуацию.

Певица рассказала, что "реалии сегодняшнего дня" не позволяют ей поступить иначе и не подумать о безопасности поклонников, пока в большинстве стран разыгрывается эпидемия коронавируса.

«Мои дорогие! Я стараюсь всегда искать хорошее, даже в самых негативных ситуациях и сегодня, как никогда, у нас появился шанс объединиться и заботиться друг о друге.

Как вы знаете, правительство Германии приняло решение об отмене всех общественных мероприятий в связи с пандемией коронавируса. Поэтому мы переносим первую часть нашего тура по Германии с марта на май!

Мне всегда крайне тяжело отменять наши встречи, но реалии сегодняшнего дня таковы, что я не могу не думать о нашей с вами безопасности. Уверена, в ближайшее время вирус будет побежден и мы снова будем вместе! Берегите себя и будьте, пожалуйста, здоровы🤲 люблю и до встречи ❤», – написала звезда.

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