Знаменита українська співачка Анна Седокова вирішила розповісти, як її родину торкнувся коронавірус

Щоб привернути увагу до епідемії і безпеки з нею пов'язаною, артистка представила на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram незвичайне фото в масці, пише Рoliteka.net.

Сьогодні співачка вирішила розповісти про проблеми зустрічі з дочкою, яка знаходиться в Америці, а доступ туди закритий - авіаперельоти скасовані з Європи у США. Це немало засмутило співачку.

«Напевно, сьогодні день став поворотним у житті кожного з нас. Вранці я отримала повідомлення, що в'їзд до Америки закритий на 30 днів мінімум, а це значить я не зможу побачити Мо 😭 Потім виявилося. що доки тільки громадянам Євросоюзу, де офіційно визнана критична ситуація.

Потім скасували Євролігу в баскетболі, вірніше гри, але невідомо на який термін. Межі закриваються, люди в паніці і єдине, що ми можемо робити, це Мити Руки ????? Мити руки , Карл !!!!

На офіційному сайті ще радять чхати в лікоть. Мити руки і чхати. У кого є хоч якась інформація? Як лікувати, де здати аналіз, що приймати для профілактики.

Ясно, що не панікувати, але я так боюся, що ця ситуація посварить нас усіх і ми ще більше закриємо свої обличчя і серця, тому що так потрібно буде щоб вижити... Що ж робити?», – висловила своє невдоволення співачка.

Раніше Анна Седокова показала відзняті недавные кадри з останнього кліпу "Я закохався". Так, на новому бекстейдж-відео співачка з'явилася в стильному сріблястому платті з блискіток з досить сміливими вирізами по боками і на спині. Доповнила свій наряд зірка новою зачіскою.

«Ми з Мішею @misha_marvin дали нове звучання , зовсім інше, уподобаної вами «Я закохався». Спасибі @hammali_ @navaib 🙏🏼❤️ Це особлива для мене пісня. Завжди була. Ми написали з Мішею нові куплети, нові слова... Можна послухати повністю у мене в ВК і на офіційному каналі #Youtube @blackstarofficial 🙌🏼 Спасибі @lottehotel_moscow за королівський люкс і всій нашій прекрасній команді ❤️», – написала Анна.

Користувачі мережі відреагували досить бурхливо, адже Анна заспівала українською мовою, чим підкорила публіку.

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