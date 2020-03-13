Знаменита українська співачка Анна Седокова розповіла про те, як схуднення допомогло їй налагодити "культуру харчування"

Не так давно зірка розповіла, що у неї проблеми з вживанням молочки і яєць, тому вона змушена помітно обмежити і очистити свій раціон. Тому вона навіть влаштувала марафон для скидання ваги, пише Рoliteka.net.

Сьогодні в Instagram співачка показала, як виглядає після того, як скинула за короткий термін 4 кг і розкрила під новим постом подробиці ставшогося з нею за останній час. На самому кадрі Ганна щасливо посміхалася з розпущеним волоссям і в яскраво-жовтому костюмі власного бренду.

Зірка також зазначила, що почитала коментарі під останнім постом і вирішила підвести підсумок, що саме головне, і не тільки зараз, бути здоровим і правильно харчуватися, це пов'язано безпосередньо.

«Ключі до успіху, що я зрозуміла за час марафону #СедоковаПП:

1: Потрібно відмовлятися від 🍷 . Один келих за вечерею кожен день не приведе тебе до стрункості. Краще два келихи, але раз в тиждень, зате ти будеш чекати цього дня як свята 😂

2: Відмова від яєць і молока дисциплінує і призводить до відмови від булочок!

3: Інтервальне голодування 8/16 - сила і дуже крутий метод, який підходить до будь-якого графіком

4: Розрахунок КБЖУ важливий

5: Забудь про воду за три години сну, щоб не прокидатися з набряками, але за день випивай не менше двох літрів.

На сьогоднішній день моя вага становить 64 кілограми, на вагах мінус 4 кілограми #СедоковаПП. Я не знаю, скільки він протримається, але в будь-якому випадку культура харчування у мене вже виробилася. Моє життя повністю змінилася і стала іншою. Сподіваюся, вона такою і залишиться. І справа не у вазі, а в тієї впевненості, яку я відчуваю, почавши позбуватися від того, що мені було не потрібно», – розповіла Ганна під новим фото.

Раніше Анна Седокова вирішила розповісти, як її родину торкнулася коронавірус. Співачка вирішила розповісти про проблеми зустрічі з дочкою, яка знаходиться в Америці, а доступ туди закритий - авіаперельоти скасовані з Європи у США. Це немало засмутило співачку.

«Напевно, сьогодні день став поворотним у житті кожного з нас. Вранці я отримала повідомлення, що в'їзд до Америки закритий на 30 днів мінімум, а це значить я не зможу побачити Мо 😭 Потім виявилося. що доки тільки громадянам Євросоюзу, де офіційно визнана критична ситуація.

Потім скасували Євролігу в баскетболі, вірніше гри, але невідомо на який термін. Межі закриваються, люди в паніці і єдине, що ми можемо робити, це Мити Руки ????? Мити руки , Карл !!!!», – висловила своє невдоволення співачка.

Нагадаємо, Седокова заінтригувала новим відео.

Як повідомляла Politeka, Сєдокова показала свої форми в пікантній позі.

Також Politeka писала, що Седокова вразила шанувальників «найкращим» чином