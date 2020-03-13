Відома балерина Анастасія Волочкова влаштувала незвичайну фотосесію в рамках реклами майбутнього концерту

Не секрет, що артистка любить привернути увагу до власної персони і робить рекламу власних виступів все більш відвертою і скандальною. На цей раз вона вирішила похвалитися не тільки улюбленим шпагатом в супер-міні, але ще і назвою свого виступу - "Шпагатіні", пише Politeka.net.

Таким чином балерина захотіла посміятися над власною звичкою демонструвати в найдивніших місцях відверті шпагати.

Так, в новому посту артистки можна помітити, що вона влаштувала цілу фотосесію в напівпрозорому і блискучому екстра-міні. А прикрити інтимне місце Анастасія вирішила фірмовою сумкою, яку також нещодавно прорекламувала провокаційним чином.

Зазначимо, на початку місяця Анастасія знялася у спеціальній фотосесії для реклами дизайнерських сумок, яка представила свої роботи на сторінці в Instagram.

«Познайомившись з прекрасною людиною, Анною - автором і творцем справжніх художніх шедеврів-сумочок, ми вирішили провести фотосесію і незабаром представимо вам нову колекцію "Anna Wolf".👍😊 Так здорово-зустрічати в житті Цих людей.🙏😊», – розказала тоді зірка.

Раніше 44-річна російська балерина Анастасія Волочкова збентежила оголеним видом в лазні. Зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram зі свого чергового походу в лазню - як відомо, Анастасія любить попаритися.

Балерина і на цей раз без тіні збентеження скинула одяг. На одному з кадрів вона постала сидить повністю голою з рушником на голові, прикривши пікантні частини тіла віниками. На іншому - залізла в бочку з холодною водою прямо на вулиці. В іншому, зірка фотографувалася в короткій чорній сукні, шубі і хутряних уггі. Дивно, що артистка не стала хвалитися шпагатом, будучи настільки відвертому вигляді, як вона це безцеремонно робила раніше.

"В чудовій російській лазні я сьогодні побувала.🙏 @banya_v_borzykh Дуже хороша парилка. Басейн на вулиці. Неймовірно професійний банщик Віктор", - підписала фото Волочкова.

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