Известная балерина Анастасия Волочкова устроила необычную фотосессию в рамках рекламы будущего концерта

Не секрет, что артистка любит привлечь внимание к собственной персоне и делает рекламу собственных выступлений все более откровенной и скандальной. В этот раз она решила похвастаться не только излюбленным шпагатом в супер-мини, но еще и названием своего выступления - "Шпагатини", пишет Politeka.net.

Таким образом балерина захотела посмеяться над собственной привычкой демонстрировать в самых странных местах откровенные шпагаты.

Так, в новом посту артистки можно заметить, что она устроила целую фотосессию в полупрозрачном и блестящем экстра-мини. А прикрыть интимное место Анастасия решила фирменной сумкой, которую также недавно прорекламировала провокационным образом.

Отметим, в начале месяца Анастасия снялась в специальной фотосессии для рекламы дизайнерских сумок, которая представила свои работы на странице в Инстаграм.

«Познакомившись с прекрасным человеком, Анной - автором и создателем настоящих художественных шедевров-сумочек, мы решили провести фотосессию и вскоре представим вам новую коллекцию "Anna Wolf".👍😊 Так здорово-встречать в жизни Настоящих людей.🙏😊», – рассказала тогда звезда.

Ранее 44-летняя российская балерина Анастасия Волочкова обескуражила обнаженным видом в бане. Звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм со своего очередного похода в баню - как известно, Анастасия любит попариться.

Балерина и на этот раз без тени смущения скинула одежду. На одном из кадров она предстала сидящей полностью голой с полотенцем на голове, прикрыв пикантные части тела вениками. На другом - залезла в бочку с холодной водой прямо на улице. В остальном, звезда фотографировалась в коротком черном платье, шубе и меховых угги. Удивительно, что артистка не стала хвастаться шпагатом, будучи в настолько откровенном виде, как она это бесцеремонно делала ранее.

"В замечательной русской бане я сегодня побывала.🙏 @banya_v_borzykh Очень хорошая парилка. Бассейн на улице. Невероятно профессиональный банщик Виктор", - подписала фото Волочкова.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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