48-річна телеведуча Лєра Кудрявцева показала, як проводить час на відпочинку в ОАЕ

Відповідний знімок, що породив безліч чуток, зірка опублікувала у своєму Instagram, передає Politeka.net.

На опублікованому знімку шанувальники розгледіли фігуру телеведучої, яка істотно змінилася.

Протягом тижня Лера Кудрявцева активно ділилася подробицями свого відпочинку в Еміратах, але саме останній знімок змусив хвилюватися.

Мало того, що Лера Кудрявцева поділилася фотографією, де вона без макіяжу, так ще підписники побачили кругленький живіт.

Це навело підписників відразу на три думки. Перша: телеведуча вибрала не найкращий наряд. Друга: Лера помітно погладшала, і це складно приховувати. І третя: невже знаменитість знову вагітна? На зауваження про зміни у фігурі Кудрявцева відповіла так: "Вам на радість".

"Красотулька Лерочка!", "Да ужжж, без гриму ви не впізнати( а живіт...", "Ой, яка справжня, природна", "Мінімум косметики вам йде ,ніж тонна макіяжу. Остання вам додає зайву десятку.Соррі пліз.Але так ви красивіше!", "Така гарненька, без макіяжу натури краса, мила, ніжна", "Знову вагітна?", "А мені Лера така більше подобається. Більш жіночна,більш ніжна і природна", - пишуть шанувальники в коментарях під публикацией.

Раніше ми розповідали про те, що Лера Кудрявцева після 20 років роботи йде з телеканалу МузТВ. Всьому виною - непотрапляння в перелік ведучих музичної премії.

Лєра Кудрявцева зізналася, що ця ситуація її сильно засмутила і їй боляче втрачати через таких моментів близьких друзів.

"Арман дзвонив кілька разів після мого першого коментаря журналістам, але я не взяла трубку. Більше немає бажання спілкуватися з пвседо-друзями, які роблять вигляд і хитрують, що не розуміють про що мова. Мені все одно, хто буде вести премію, але мені не все одно на ставлення «друга» і на те, як він вирішив себе вести в даній ситуації. Я приймаю його закон ігри тепер. Немає проблем!", - впевнено заявила вона.

Нагадаємо, що Лера Кудрявцева заговорила про онкологію: "Як з Заворотнюк".

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