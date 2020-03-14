Зірка кожен раз дивує

Відома російська балерина Анастасія Волочкова опублікувала чергове відео, на якому продемонструвала свій шпагат

Артистка з'явилася біля конструкції, об яку сперлася руками, пише Politeka.net. Зірка підняла ногу вище голови (та, скільки можна!) і посміхнулася. (Щоб переглянути відео, доскрольте до кінця сторінки)

Балерина позувала в сірій маєчці, яка обтягнула її пишні груди, а також у червоних спортивних штанах і пуантах. Волосся вона забрала назад в пучок. Завершив спосіб невеликий браслет на руці.

Артистка стояла на одному носочку, щоб порадувати своїх шанувальників розтяжкою. До того ж кадри були уповільнені. Мабуть, таким чином зірка вирішила показати повітряний шпагат більш детально.

Позаду Анастасії видно тренажери і люди, що ходять по залу.

"Трудові будні💃 А як Ви підтримуєте форму?🐣🌺😊💃", - задала питання артистка, мабуть, забувши, що вже давно скасувала можливість коментувати її записи.

Примітно, що за годину пост зібрав понад 10 тисяч переглядів.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова в січні оголосила, що збирається заміж за свого таємного обранця, обличчя якого не показує вже не перший рік. Пізніше в Instagram артистка показала, як відпочиває в ресторані.

Причому зірка виглядала досить скромно - позувала у світло-сірих джинсах і схожого відтінку вільній сорочці. Доповнила наряд артистка високими туфлями на тонкому каблуці.

Раніше повідомлялося, що Анастасія Волочкова представила короткий ролик, зроблений під час розминки.

Примітно те, що Анастасія позувала в червоному костюмі, який надягає на кожне тренування.

Причому раніше цей наряд жорстко висміяли в мережі, зазначивши, що Волочковій пора купити щось краще. Щоб уникнути критики у свою адресу знову, передбачливо приховала можливість коментувати свої записи.

Раніше ми писали, що Анастасія Волочкова постала, коли сиділа повністю голою з рушником на голові, прикривши пікантні частини тіла віниками.

"В чудовій російській лазні я сьогодні побувала.🙏", - підписала вона фото.

Нагадаємо, скандальна Волочкова зробила свій фірмовий шпагат в компанії чоловіків

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