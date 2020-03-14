Звезда каждый раз удивляет

Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала очередное видео, на котором продемонстрировала свой шпагат

Артистка предстала возле конструкции, о которую оперлась руками, пишет Politeka.net. Звезда подняла ногу выше головы (да, сколько можно!) и улыбнулась. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Балерина позировала в серой маечке, которая обтянула ее пышную грудь, а также в красных спортивных штанах и пуантах. Волосы она забрала назад в пучок. Завершил образ небольшой браслет на руке.

Артистка стояла на одном носочке, чтобы порадовать своих поклонников растяжкой. К тому же кадры были замедлены. Видимо, таким образом звезда решила показать воздушный шпагат более детально.

Позади Анастасии видны тренажеры и люди, расхаживающие по залу.

"Трудовые будни💃 А как Вы поддерживаете свою форму?🐣🌺😊💃", - задала вопрос артистка, видимо, забыв, что уже давно отменила возможность комментрировать ее записи.

Примечательно, что за час пост собрал более 10 тысяч просмотров.

Напомним, Анастасия Волочкова в январе объявила, что собирается замуж за своего тайного избранника, лицо которого не показывает уже не первый год. Позже в Инстаграм артистка показала, как отдыхает в ресторане.

Причем звезда выглядела весьма скромно - позировала в светло-серых джинсах и похожего оттенка свободной рубашке. Дополнила наряд артистка высокими туфлями на тонком каблуке.

Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова представила короткий ролик, сделанный во время разминки.

Примечательно то, что Анастасия позировала в красном костюме, который надевает на каждую тренировку.

Причем ранее этот наряд жестко высмеяли в сети, отметив, что Волочковой пора купить что-то получше. Чтобы избежать критики в свой адрес снова, предусмотрительная скрыла возможность комментировать свои записи.

Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова предстала сидящей полностью голой с полотенцем на голове, прикрыв пикантные части тела вениками.

"В замечательной русской бане я сегодня побывала.🙏", - подписала она фото.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах