Известная российская балерина Анастасия Волочкова опубликовала очередное видео, на котором продемонстрировала свой шпагат
Артистка предстала возле конструкции, о которую оперлась руками, пишет Politeka.net. Звезда подняла ногу выше головы (да, сколько можно!) и улыбнулась. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Балерина позировала в серой маечке, которая обтянула ее пышную грудь, а также в красных спортивных штанах и пуантах. Волосы она забрала назад в пучок. Завершил образ небольшой браслет на руке.
Артистка стояла на одном носочке, чтобы порадовать своих поклонников растяжкой. К тому же кадры были замедлены. Видимо, таким образом звезда решила показать воздушный шпагат более детально.
Позади Анастасии видны тренажеры и люди, расхаживающие по залу.
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"Трудовые будни💃 А как Вы поддерживаете свою форму?🐣🌺😊💃", - задала вопрос артистка, видимо, забыв, что уже давно отменила возможность комментрировать ее записи.
Примечательно, что за час пост собрал более 10 тысяч просмотров.
Напомним, Анастасия Волочкова в январе объявила, что собирается замуж за своего тайного избранника, лицо которого не показывает уже не первый год. Позже в Инстаграм артистка показала, как отдыхает в ресторане.
Причем звезда выглядела весьма скромно - позировала в светло-серых джинсах и похожего оттенка свободной рубашке. Дополнила наряд артистка высокими туфлями на тонком каблуке.
Ранее сообщалось, что Анастасия Волочкова представила короткий ролик, сделанный во время разминки.
Примечательно то, что Анастасия позировала в красном костюме, который надевает на каждую тренировку.
Причем ранее этот наряд жестко высмеяли в сети, отметив, что Волочковой пора купить что-то получше. Чтобы избежать критики в свой адрес снова, предусмотрительная скрыла возможность комментировать свои записи.
Ранее мы писали, что Анастасия Волочкова предстала сидящей полностью голой с полотенцем на голове, прикрыв пикантные части тела вениками.
"В замечательной русской бане я сегодня побывала.🙏", - подписала она фото.
Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин
Также Politeka сообщала, Волочкова сверкнула исхудавшими ногами в шерстяных сапогах