Відома співачка Світлана Лобода показала, як готується в гримерці в стильному вигляді

Артистка показала, як проводить час перед виступами і змінює образ під час нанесення макіяжу, повідомляє Politeka.

Світлана вирішила показати, як збирається на захід і при цьому відпочиває перед тим, як переодягнутися. Причому артистка показала яскравий макіяж з акцентом на червоні губи, однак волосся зірка вирішила залишити звично розпущеним і без шпильок.

Під час декількох роликів у розділі Сторі Світлана також похвалилася формами в тонкому чорному топі, всіляко пританцьовуючи і схилившись перед камерою. Після завершення відпочинку, співачка показала, як сидить зі стаканчиком напою в руках.

Раніше стало відомо, що у зв'язку із загрозою поширення епідемії, Світлана змушене скасувала серію майбутніх концертів, щоб убезпечити себе і шанувальників.

Багато музикантів по всьому світу змушені відмовитися від гастролей і майбутніх концертних турів. Не стала винятком і знаменита українська співачка. У своєму Instagram-профілі вона особисто прокоментувала ситуацію.

Співачка розповіла, що "реалії сьогоднішнього дня" не дозволяють їй вчинити інакше і не подумати про безпеку шанувальників, поки в більшості країн розігрується епідемія коронавіруса.

«Мої дорогі! Я завжди намагаюся шукати хороше, навіть у найбільш негативних ситуаціях і сьогодні, як ніколи, у нас з'явився шанс об'єднатися і піклуватися один про одного.

Як ви знаєте, уряд Німеччини прийняв рішення про скасування всіх громадських заходів у зв'язку з пандемією коронавіруса. Тому ми переносимо першу частину нашого туру по Німеччині з березня на травень!

Мені завжди вкрай важко скасовувати наші зустрічі, але реалії сьогоднішнього дня такі, що я не можу не думати про нашу з вами безпеку. Впевнена, найближчим часом вірус буде переможений і ми знову будемо разом! Бережіть себе і будьте, будь ласка, здорові🤲 люблю і до зустрічі ❤», – написала зірка.

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