Знаменита українська співачка Анна Седокова показала, як розважалася зі своїм новим коханим на зйомках

Ганна все частіше з'являється на публіці в компанії свого нового коханого Яніса Тімми, а так само з задоволенням розповідає про нові стосунки, пише Рoliteka.net.

Цього разу пара з'явилася на зйомках знаменитого комедійного шоу, про що сама Ганна оповістила в соціальній мережі Instagram на своїй сторінці. Зірка преставила невеликий ролик, в якому мило повеселилася з Янісом на камеру, відпльовуючись від конфеті, насипаних їм на голову.

«А тепер, давайте піднімемо руки в коментах, у кого з вас би на неймовірному красивому відео приліпилася блискітка до зуба і потім це все показали для багатомільйонної публіки @tnt_online 🤚🏼🤚🏼🤚🏼🤚🏼🤚🏼🤚🏼🤚🏼 Привіт, мене звати Аня і сьогодні ввечері я в ефірі @comedyclubru , о 21:00!!! І дякую, що приймаєш мене будь @janis.timma ❤️😂❤️», – написала Анна.

А ось що відповіли користувачі:

«З блискіткою це вже родзинки в бік гумору!)», «Аня, у скільки твій вихід на партійно зоні ?)», «Аня, які ж ви класні і гармонійні!!!», «Анна, ви прекрасні!!!», «Я взагалі не помітила, поки не прочитала😅 я на волосся дивилася 💜», «Ти навіть так офігенна😍👏», «Які ви чудові!!!!😍😍😍👍».

Раніше співачка показала, як виглядає після того, як скинула за короткий термін 4 кг і розкрила під новим постом подробиці події з нею за останній час. На самому кадрі Ганна щасливо посміхалася з розпущеним волоссям і в яскраво-жовтому костюмі власного бренду.

Зірка також зазначила, що почитала коментарі під останнім постом і вирішила підвести підсумок, що саме головне, і не тільки зараз, бути здоровим і правильно харчуватися, це пов'язано безпосередньо.

«Ключі до успіху, що я зрозуміла за час марафону #СедоковаПП:

1: Потрібно відмовлятися від 🍷 . Один келих за вечерею кожен день не приведе тебе до стрункості. Краще два келихи, але раз в тиждень, зате ти будеш чекати цього дня як свята 😂

2: Відмова від яєць і молока дисциплінує і призводить до відмови від булочок!

3: Інтервальне голодування 8/16 - сила і дуже крутий метод, який підходить до будь-якого графіком

4: Розрахунок КБЖУ важливий

5: Забудь про воду за три години сну, щоб не прокидатися з набряками, але за день випивай не менше двох літрів.

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