А теперь, давайте поднимем руки в комментах, у кого из вас бы на невероятном красивом видео прилепилась блестка к зубу и потом бы это все показали для многомиллионной публики @tnt_online 🤚🏼🤚🏼🤚🏼🤚🏼🤚🏼🤚🏼🤚🏼 Привет, меня зовут Аня и сегодня вечером я в эфире @comedyclubru , в 21:00!!! И спасибо, что принимаешь меня любой @janis.timma ❤️😂❤️