Знаменитая украинская певица Анна Седокова показала, как развлекалась со своим новым возлюбленным на съемках
Анна все чаще появляется на публике в компании своего нового возлюбленного Яниса Тиммы, а так же с удовольствием рассказывает о новых отношениях, пишет Рoliteka.net.
В этот раз пара появилась на съемках знаменитого комедийного шоу, о чем сама Анна оповестила в социальной сети Инстаграм на своей странице. Звезда преставила небольшой ролик, в котором мило повеселилась с Янисом на камеру, отплевываясь от конфети, сыпавшихся им на голову.
«А теперь, давайте поднимем руки в комментах, у кого из вас бы на невероятном красивом видео прилепилась блестка к зубу и потом бы это все показали для многомиллионной публики @tnt_online 🤚🏼🤚🏼🤚🏼🤚🏼🤚🏼🤚🏼🤚🏼 Привет, меня зовут Аня и сегодня вечером я в эфире @comedyclubru , в 21:00!!! И спасибо, что принимаешь меня любой @janis.timma ❤️😂❤️», – написала Анна.
А вот что ответили пользователи:
«С блесткой это уже изюм в сторону юмора!)», «Аня, во сколько твой выход на партийно зоне ?)», «Аня, какие же вы классные и гармоничные!!!», «Анна, вы прекрасны!!!», «Я вообще не заметила, пока не прочитала😅 я на волосы смотрела 💜», «Ты даже так офигенная😍👏», «Какие вы замечательные!!!!😍😍😍👍».
Ранее певица показала, как выглядит после того, как сбросила за короткий срок 4 кг и раскрыла под новым постом подробности произошедшего с ней за последнее время. На самом кадре Анна счастливо улыбалась с распущенными волосами и в ярко-желтом костюме собственного бренда.
Звезда также отметила, что почитала комментарии под последним постом и решила подвести итог, что самое главное, и не только сейчас, быть здоровым и правильно питаться, это связано напрямую.
«Ключи к успеху, которые я поняла за время марафона #СедоковаПП:
1: Нужно отказываться от 🍷 . Один бокал за ужином каждый день не приведет тебя к стройности. Лучше два бокала, но раз в неделю, зато ты будешь ждать этого дня как праздника 😂
2: Отказ от яиц и молока дисциплинирует и приводит к отказу от булочек!
3: Интервальное голодание 8/16 - сила и очень крутой метод, который подходит к любому графику
4: Расчёт КБЖУ важен
5: Забудь о воде за три часа сна, чтобы не просыпаться с отёками, но за день выпивай не меньше двух литров.
Напомним, Седокова заинтриговала новым видео.
Как сообщала Politeka, Седокова показала свои формы в пикантной позе.
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