Світлана показала, як виглядає її фігура після тренувань

Відома співачка Світлана Лобода показала струнку фігуру в одному короткому топі

Артистка продовжує дивувати кадрами в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram, всіляко демострируя свої образи для концертів та спортивні костюми, повідомляє Politeka.

Цього разу зірка продемонструвала свій знаменитий "сталльной прес" на декількох відео під час танців, які влаштувала перед камерою. Сама співачка позувала у світло-сірих спортивних штанях і короткому чорному топі на тонких лямках.

Зірка похвалилася фігурою без макіяжу і укладання, але виглядала дуже спокусливо в природному вигляді, який демонструє перед шанувальниками досить часто.

Зазначимо, що артистка любить показувати, як займається в спортзалі сама або з дочкою, а також іноді з'являється і в компанії свого тренера.

До цього Світлана Лобода показала себе в незвичайному іміджі після зміни зачіски. Артистка вирішила приміряти на себе образ Анни Сєдокової. Як відомо, співачка славиться знаменитою підліткової зачіскою, всіляко показуючи ту, як на світських заходах, так і в останньому кліпі.

Не втрималася і Лобода, зробивши безліч дрібних кісок з вплетеними дрібними пасмами в свої волосся.

Так, зірка вирішила показати цілу серію кадрів в соціальній мережі Instagram, вихваляючись зміною іміджу. Причому не тільки маленькими кісками вирішила здивувати Світлана, вона ще хотіла привернути увагу до стрункої фігури, задерши білого кольору футболку і зв'язавши її край у вузол. Таким чином співачка похвалилася ще і знаменитим "сталльным" пресом перед фанатами.

«Я от думаю, може заплестись надовго ??😏», – підписала нові кадри Світлана. Хвиля коментарів на адресу співачки серед шанувальників не змусила себе довго чекати.

Нагадаємо, Лобода влаштувала танці для дорослих під власну пісню

Як повідомляла Politeka, донька Лободи довела матір до сліз своїм вчинком

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика засвітила зайве в леопардовому сукню