Діти відомих акторів і співаків досить часто йдуть по стопах своїх батьків, продовжуючи їх справа. Втім, іноді діти зірок стають навіть відоміший своїх мам і тат

Politeka.net вирішила згадати знаменитих людей, чиї батьки надихнули їх на ці висоти.

Голлівудська зірка Анджеліна Джолі стала в рази відоміший свого батька, актора Джона Войта. Актор не був добрим батьком, він кинув мати Джолі, модель Маршелін Бертран, коли дівчинці не було і року. Пізніше Джолі все ж намагалася спілкуватися з батьком, але близьких стосунків у неї з ним не склалося. Її успішна кар'єра стала справжнім доказом батькові.

Відома актриса Лів Тайлер, яка зіграла прекрасну ельфійка в сазі «Володар кілець» - дочка легендарного музиканта Стіва Тайлера – соліста групи Aerosmith. Довгий час Лів не знала, хто її справжній батько, поки не звернула увагу на неймовірну схожість з іншою донькою Тайлера. Сьогодні знаменитості спілкуються.

Зірка фільму «50 відтінків сірого» Дакота Джонсон є донькою актриси Мелані Гріффіт. Її бабуся, до речі, теж була актрисою. Вітчимом Дакоти був голлівудський красунчик Антоніо Бандерас. Звичайно, поки Дакоті не вдалося стати відоміший своїй матері, але її кар'єра тільки починається. Тим більше, що старт у неї був дуже успішним.

Скандальна співачка і актриса Майлі Сайрус – донька відомого кантрі співака Біллі Рея Сайруса. Багато хто вважає, що саме зоряний батько забезпечив кар'єру дівчини.

Голлівудська актриса Гвінет Пелтроу народилася у відомій родині. Її мати, актриса Блайт Даннер, яка навіть була номінована на премію «Золотий глобус». Батько Пелтроу – відомий режисер Брюс Пелтроу. Донька пішла по стопах батьків, але досягла набагато більшого.

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