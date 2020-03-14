Відома балерина Анастасія Волочкова влаштувала бурхливе свято після свого благодійного концерту

Зірка кілька днів під ряд активно рекламувала свій концерт самими різними і не рідко відвертими образами. Причому не полінувалася артистка після завершення виступу відкрити доступ до коментарів в Instagram для зацікавлених користувачів, пише Politeka.net.

По завершенню виступу, балерина показала, як розважалася в компанії друзів і загадкового коханого, обличчя якого приховує вже не один рік. На сторінці в соціальній мережі Instagram вона показала також відео, яке буквально закидали гнівними коментарями.

Вся справа в тому, що балерина вирішила зняти на ролику, як веселиться з колегами за вечерею прямо біля сухого льоду. Користувачі були в люті, бо нещодавно з-за необережного поводження з сухим льодом на дні народження Катерини Діденко померли троє людей, причому один з яких був чоловіком самої Катерини.

«Кошмар!!! Знову пропаганда сухого льоду !!! Настя ,навіщо ви це демонструєте? Ви правда не розумієте небезпеку ? Невже Вас життя нічому не вчить?», «Щас протверезіє, прибере коменти 😂😂😂», «Може цей сухий лід нарешті закінчить еволюцію порожній жінки», «Люди я Вас не розумію які Ви заздрісні жах скільки у Вас чорноти , радіти треба за інших і Вам теж Бог віддасть 🤲», «🙈Треба було побільше сухого льоду))», – написали користувачі.

Раніше 44-річна російська балерина Анастасія Волочкова збентежила оголеним видом в лазні. Зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram зі свого чергового походу в лазню - як відомо, Анастасія любить попаритися.

Балерина і на цей раз без тіні збентеження скинула одяг. На одному з кадрів вона постала сидить повністю голою з рушником на голові, прикривши пікантні частини тіла віниками. На іншому - залізла в бочку з холодною водою прямо на вулиці. В іншому, зірка фотографувалася в короткій чорній сукні, шубі і хутряних уггі.

"В чудовій російській лазні я сьогодні побувала.🙏 @banya_v_borzykh Дуже хороша парилка. Басейн на вулиці. Неймовірно професійний банщик Віктор", - підписала фото Волочкова.

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