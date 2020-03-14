34-річна російська співачка Тетяна Котова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", умилила фанатів фото з чотирилапим другом

Як передає Politeka.net, красуня поділилася свіжим знімком у своєму микроблозі в Instagram, на якому постала крупним планом, притискаючи до грудей кудлатого песика кольору "капучіно". Блондинка склала губки, як для поцілунку. Примітно, але правду кажуть, що собаки схожі на своїх господарів, так і Тетяна не стала винятком. Хоч кличку собачці ще й не встигли придумати, проте багато хто вже зазначив у коментарях, що вони схожі.

"А поки ми всім інстаграмом вибираємо ім'я моїй пухнастій дитині, я відповім на популярне питання про породу 🐶 Це Мальтипу 🧡", - похвалилася співачка.

Котова додала, що "мальтипу" - це компанійська порода, яка 24/7 повинна бути з господарями, в дорозі і частій розлуці вони впадають в депресію і хворіють.

"А це значить, що така крихітка - ідеальна нерозлучна ПОДРУЖКА😅 🎀", - поділилася своїм захопленням Тетяна.

Менш ніж за годину зворушливе фото зібрало майже 3000 "сердечок". Шанувальники не утрималися від коментарів.

"Дуже красива і лапочка💞😍"

"Прикольна, але я більше вівчарок люблю"

"Не можу просто😍 ну що за чудо? Хочеться дивитися і дивитися, на цих милашних малюків❤️"

"Божечки яке диво 😍😍"

"Не слинява?🧐"

"Яка краса 🌹 Матильда 🌹 сама порода про себе говорить😆 і крихтці так підходить!Але у всякому випадку вибір за вами,як серце підкаже 👍"

Раніше ми повідомляли, Котова розбурхала кадрами з осликами на фермі. Тетяна показала шикарну фігуру в обтягуючих чорних штанях з "дірками" на колінах, такого ж кольору топі і сорочці в клітинку, зав'язаній на поясі. До того ж артистка доповнила "ковбойський" образ важливим аксесуаром - характерним світлим капелюхом.

Таня розсмішила мережу, знявши одного з ослів в пікантному стані. Справа в тому, що тварина не змогла приховати свого захоплення при виді такої красуні (жарт, звичайно, але вийшло забавно).

"😂😂😂😂ем... я думаю тут коментарі зайві)) навіть ослики підтвердили що ви дуже красива і с*уальна кішечка 😹🤪"; "Коли побачив соковиті булочки 😂"; "пустунка ви 😱"; "У мене як у віслюка, коли бачу Instagram Тетяни))))😂", - писали в коментарях.

Нагадаємо, гаряча блондинка з " ВІА Гра раскорячилась прямо на підлозі заради пікантне фото