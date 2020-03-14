Відома співачка Світлана Лобода показала помітно схудлу фігуру на тренуванні

Артистка продовжує дивувати кадрами в розділі Сторі в соціальній мережі Instagram, показуючи, як проводить свій вільний від концертів час, повідомляє Politeka.

Цього разу зірка продемонструвала невелику частину свого постійного тренування. Співачка показала, як займається в природному вигляді, а також позувала в світло-сірому спортивному костюмі, що складається з топа на гумках і обтягуючих лосин. Вбрання Світлани вигідно підкреслив подтяную фігуру.

Під час занять тренер зірки також записала короткий ролик в розділі Сторі з моментом, коли Світлана присідає з фітнес-гумкою на ногах. Співачка виглядала дуже спокусливо під час практики.

Зазначимо, що артистка любить показувати, як займається в спортзалі сама або з дочкою, а також іноді з'являється і в компанії свого тренера - молодої дівчини, яка також раніше встигла попозувати разом зі співачкою.

До цього в розділі Сторі Instagram знаменита співачка вирішила показати, як дуріє під власну пісню у відвертому образі. Світлана славиться своїми незвичними танцями ще з часів початку кар'єри, тому дивуватися дивним рухів співачки не доводиться.

Сама артистка позувала в шкіряних штанях, подчеркнувших її досить струнку фігуру, а також поверх них надітими шортами світло-синього відтінку. Світлана толстовка з принтом і чорна куртка з ботильйонами вигідно завершили образ знаменитості.

Варто відзначити, що під час запису ролика Світлани був використаний спеціальний фільтр із зображенням величезного магнітофона, що нагадало сам кліп знаменитості, де вперше був зафіксований даний музичний апарат.

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