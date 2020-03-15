У 2000-х роках до багатьох акторів прийшла популярність через появу в популярних серіалах
Деякі із зірок пропали з екранів, тому дуже цікаво, як же зараз вони виглядають і чим займаються.
Ім'я Олени Корікової зазвучало після виходу серіалу «Бідна Настя». Дівчина знімалася у теленовелі з 2003 по 2004 роки, пише kiz.ru.
Чоловічий журнал FHM визнав її однією з найгарячіших жінок світу, проте сьогодні про артистку практично не чутно.
Зірка знімається рідко і в маловідомих фільмах.
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Жінка не заміжня і виховує 17-річного сина Арсенія.
Про Неллі Уварову заговорили після зйомок в серіалі «Не родись вродливою» (2005 рік). Актриса служила в Російському академічному молодіжному театрі (РАМТ), тому зникла з екранів. У 2017 році вона знялася в серіалі «Адаптація».
Зірка одружена з актором Олександром Гришиним і виховує двох дітей.
До моделі і артистки Ганні Азаровій прийшла популярність після виходу серіалу «Дорога Маша Березіна» (2004 рік). Глядачам дуже сподобався персонаж зірки.
У 2006 році Азарова з'являлася в «Танцях на льоду», в серіалі «Молодий Вовкодав» і комедії «День виборів».
Однак зараз зірка присвячує час своїм чотирьом дітям від цивільного чоловіка Павла Башнина.
Відома "Жанна Аркадіївна" з серіалу «Моя прекрасна няня» (2004 рік) Ольга Прокоф'єва грає в театрі Маяковського. Два роки в 2007-2009 роках вела програму «Домашні казки», а в 2017 - «Суботній вечір». У артистки є 18-річний син Олександр.
Красуня з серіалу "Бригада" (2002 рік) Катерина Гусєва з 2003 року працює в театрі імені Мосради. Вона знімається у фільмах і серіалах. У 2011 їй дісталася головна роль в мюзиклі «Звуки музики». Жінка заміжня з бізнесменом Володимиром Абашкіним, у них двоє дітей, Олексій і Ганна.
Актор Петро Красилів відомий за ролями в серіалах «Бідна Настя» і «Не родись вродливою». Артист часто грав героїв-коханців в мелодрамах і популярних серіалах.
Час змінив зовнішність Петра, він став рідше з'являтися на телебаченні і присвятив себе театру. У 2006 році Красилів брав участь у шоу «Танці на льоду». Він був двічі одружений, у має двох дітей.
Нагадаємо, що із зіркою «Бідна Настя» сталося непередбачене по дорозі в Україну.
Раніше Politeka повідомляла, що зірка «Не родись красивою» Неллі Уварова приголомшила зовнішністю.
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