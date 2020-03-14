29-річна українська співачка Міша Романова, колишня учасниця групи "ВІА Гра", змусила шанувальників верещати від захоплення своїм виступом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала у своєму мікроблозі в Instagram відео (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз) з виступу на концерті, присвяченому всім закоханим "Big love show 2020". Романова заспівала свою "Місячну ніч". На сцені артистка, як і дівчата з групи підтанцьовки, постала в досить спокусливому вбранні: шортиках-трусиках з високою талією і поясом, топі чорного кольору, що відкрив чарівний вид на пружні "м'ячики", сріблястому піджаку, колготках у сіточку і надягнутих зверху ще й панчохах.

Яскрава блондинка не по-дитячому запалила на сцені, вскружив голову розкутими рухами.

"Дивіться мій виступ на Big love show 2020🤗#луннаяночь", - підписала відео артистка.

Менш ніж за добу відео по достоїнству оцінили 35 000 людей, багато хто з яких не зміг утриматися від хвалебних коментарів. Правда, деякі запідозрили Мішу у плагіаті, мовляв, спосіб і манера виконання схожі як у іншої співачки Світлани Лободи.

"Шикарна!!!🖤"

"Шикарний виступ👍 Ви така стильна і ефектна,і голос прекрасний,і пісні🤗💕"

"Мадонна 👏"

"Просто бомба🙀😍🔥✨"

"Красуня, ніжність, сек*уальність, очей не відірвати"

"Вау, ти шикарна🔥 А цей блонд просто ідеальний, я закохалася♥️"

"Міша, ти дуже змінилася! 👍 Робота над собою помітна. Продовжуй в тому ж дусі. ❤️"

"Крутий виступ 😻 запалили"

"Мені здається ,що образ і стиль виступу копія Лобода?"

Раніше ми повідомляли, Романова без тіні збентеження похвалилася розкішним декольте. Дівчина позувала в платті зеленого кольору з пишною спідницею, нахилившись вперед настільки, щоб глядачі, які милуються цим фото в Instagram, втратили дар мови. Фото дівчина приурочила до 8 Березня.

"Лялечка наша красива, тебе теж зі святом!"; "Нова заставка в моєму телефоні 💥"; "Принцеса ✨😻✨", - писали в коментарях.

Нагадаємо, що гаряча екс-ВІА Гра вразила своїми "подружками" в екстремальному декольте: "Богиня".

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