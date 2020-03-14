Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала нове святкове фото в Instagram

На кадрі Настя позує тільки в чорному боді або закритому купальнику. Вона лежить на просторому ліжку, а образ доповнила чорними окулярами. На голові можна побачити зав'язане рушник. Про це пише Politeka з посиланням на сторінку знаменитості.

Дякую за ваші теплі слова і привітання! Я щаслива. Кожне побажання я запускаю в космос, воно точно збудеться! Люблю вас!", - написала Настя під фото.

Фанати встигли поставити більше трьох тисяч лайків і написали кілька коментарів, в яких вітали іменинницю.

Раніше ми повідомляли, що українська виконавиця Анастасія Кумейко (Dj Nana), яка раніше входила до групи "Nikita", часто демонструє своє вміння.

цього разу артистка продемонструвала своє вміння, розсунувши ноги на двох кріслах. При цьому дві людини притримували сидіння.

Анастасія була в шкіряному костюмі кольору хакі. Наряд ідеально підкреслив красиві принади артистки: її пишні груди і пружну п'яту точку. Кумейко взула туфлі на чорних шпильках.

На одній з подкаченных ніжок артистка засвітила красиву татуювання.

Повідомлялося, що екс-Nikita Анастасія Кумейко показала наскільки "готова до п'ятниці".

Схоже, веселитися в найближчий уїк-енд українська артистка має намір по повній, вона і в будні дні на курорті не сумує - роздяглася і ніжиться на сонечку.

Так нове фото Dj Nana скромною не назвеш - дівчина розляглася на надувній подушці у формі зірки і выпятила на камеру свою об'ємну п'яту точку в практично невидимих трусиках. Знаменитість була в роздільному купальнику і лежала на животі, навколо виднілася розслаблююча обстановка курорту:

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