Известная украинская певица Анастасия Кумейко, бывшая солистка группы Nikita, показала новое праздничное фото в Инстаграм

На кадре Настя позирует только в черном боди или закрытом купальнике. Она лежит на просторной кровати, а образ дополнила черными очками. На голове можно увидеть завязанное полотенце. Об этом пишет Politeka со ссылкой на страничку знаменитости.

Спасибо за ваши тёплые слова и поздравления! Я счастлива. Каждое пожелание я запускаю в космос, оно точно сбудется! Люблю вас!", - написала Настя под фото.

Фанаты успели поставить более трех тысяч лайков и написали несколько комментариев, в которых поздравляли именинницу.

Ранее мы сообщали, что украинская исполнительница Анастасия Кумейко (Dj Nana), которая раньше входила в группу "Nikita", часто демонстрирует свое умение.

В этот раз артистка продемонстрировала свое умение, раздвинув ноги на двух креслах. При этом два человека придерживали сиденья.

Анастасия была в кожаном костюме цвета хаки. Наряд идеально подчеркнул красивые прелести артистки: ее пышную грудь и упругую пятую точку. Кумейко обула туфли на черных шпильках.

На одной из подкаченных ножек артистка засветила красивую татуировку.

Сообщалось, что экс-Nikita Анастасия Кумейко показала насколько "готова к пятнице".

Похоже, веселиться в ближайший уик-энд украинская артистка намерена по полной, она и в будние дни на курорте не унывает - разделась и нежится на солнышке.

Так новое фото Dj Nana скромным не назовешь - девушка разлеглась на надувной подушке в форме звезды и выпятила на камеру свою объемную пятую точку в практически невидимых трусиках. Знаменитость была в раздельном купальнике и лежала на животе, вокруг виднелась расслабляющая обстановка курорта:

Напомним, знойная экс-Nikita устроила влажные игры с подругами и сняла все на видео

А еще Politeka писала, что роскошная экс-Nikita померилась прелестями с полуголыми подружками

Также Politeka сообщала, что знойная экс-Nikita выпятила на камеру все свои прелести, аппетитные кадры



