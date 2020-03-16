Відома співачка Світлана Лобода у відвертому вбранні влаштувала на сцені жарку провокацію

Як повідомляє Politeka.net, Світлана Лобода не так давно скаржилася шанувальникам на те, як важка професія артиста і навіть показувала "виробничу травму" - величезний мозоль, отриманий на виступах і репетиціях.

Втім, останні фото в записі співачки були зроблені на сцені, де красуня влаштувала запальні танці і в гримерці, де вона готувалася до виступу.

На перших кадрах співачка показала, що вона витворяє перед виходом на сцену. На Світлані - облягаюча сукню-міні з леопардовим принтом з оголеними плечима і пікантним розрізом на стегні. Ефектний наряд і ракурс фото вигідно підкреслили пишний бюст і довгі стрункі ноги виконавиці.

А на інших кадрах красуня в концертних костюмах з ідеальним макіяжем і укладкою, пластично і спокусливо рухається в такт своїх пісень в оточенні танцівниць.

Користувачі мережі не зможуть залишити свої коментарі під знімками, адже їх очманіла красуня Лобода показала у своєму Stories-Instagram.

Також раніше повідомлялося, що відома співачка Світлана Лобода показала помітно схудлу фігуру на тренуванні.

Зірка продемонструвала невелику частину свого постійного тренування. Співачка показала, як займається в природному вигляді, а також позувала в світло-сірому спортивному костюмі, що складається з топа на гумках і обтягуючих лосин. Вбрання Світлани вигідно підкреслив подтяную фігуру.

Під час занять тренер зірки також записала короткий ролик в розділі Сторі з моментом, коли Світлана присідає з фітнес-гумкою на ногах. Співачка виглядала дуже спокусливо під час практики.

Нагадаємо, Лобода влаштувала танці для дорослих під власну пісню

Як повідомляла Politeka, донька Лободи довела матір до сліз своїм вчинком.

Також Politeka писала, що Лобода без ліфчика засвітила зайве в леопардовому сукню.