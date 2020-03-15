Анастасія не може прожити без нового фото дня

Російська балерина Анастасія Волочкова не перестає дивувати публіку

Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова всіма силами намагається вижити в жорстокому світі шоу-бізнесу, тому викручується, як може.

Одним з методів є залучення уваги до своєї персони на сторінці в соціальній мережі Instagram, пише Politeka.net.

На цей раз співачка виклала два нових фото, на яких позує у своїх фірмових хутряних чоботах і чорній сукні-міні біля ліфта і всередині нього. Волосся при цьому знаменитості зібрані у хвіст.

Артистка лаконічно підписала знімки і назвала їх: «Ліфт».

Звернемо увагу, що Анастасія закрила можливість коментування своїх постів, тому не ясно, як відреагували її шанувальники на новий знімок.

Раніше 44-річна російська балерина Анастасія Волочкова збентежила оголеним видом в лазні. Зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram зі свого чергового походу в лазню - як відомо, Анастасія любить попаритися.

Балерина і на цей раз без тіні збентеження скинула одяг. На одному з кадрів вона постала сидить повністю голою з рушником на голові, прикривши пікантні частини тіла віниками. На іншому - залізла в бочку з холодною водою прямо на вулиці. В іншому, зірка фотографувалася в короткій чорній сукні, шубі і хутряних уггі.

"В чудовій російській лазні я сьогодні побувала.🙏 @banya_v_borzykh Дуже хороша парилка. Басейн на вулиці. Неймовірно професійний банщик Віктор", - підписала фото Волочкова.

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